UFC: 17 ans plus tard, Lawler prend une belle revanche sur Diaz

C’était un retour vers le passé. Plus de dix-sept ans après leur premier combat, les Américains Nick Diaz et Robbie Lawler se retrouvaient samedi soir à Las Vegas lors de l’UFC 266. Un duel entre deux légendes de 38 et 39 ans, avec d’un côté l’ancien champion des welters de l’organisation Strikeforce et de l’autre l’ex-détenteur de la ceinture des welters de l’UFC. En avril 2004, c’est Diaz qui était venu à bout de Lawler en lui infligeant un KO au deuxième round. Mais pour son retour dans la cage après plus de six ans et demi d'absence, Diaz a cette fois été dominé par TKO au troisième round. Il s'est agenouillé sur un ultime crochet.

Un grand respect entre les deux combattants

Lawler a fait la différence sur une multitude de coups qui ont fini par envoyé au sol son adversaire, touché notamment au nez et contraint de lâcher l’affaire. "Je m'attendais à ce qu'il accélère le rythme et essaie de me briser. Il a fait un excellent travail. Mais je ne l'ai pas laissé faire. Nick, merci de m’avoir rendu meilleur. J’ai beaucoup de respect pour toi. J’espère que de bonnes choses vont t’arriver, tu es un sacré combattant", a commenté Lawler après sa victoire. "Je suis content d’avoir au moins fait le spectacle. J'avais beaucoup de stress et je n’ai aucune excuse. Il était en grande forme", a réagi Diaz, qui est apparu sensiblement plus lent que lors de sa dernière sortie en 2015.

Par ailleurs, lors de cet UFC 266, le main event a tenu toutes ses promesses puisque l’Australien Alexander Volkanovski a conservé sa ceinture des poids plumes après avoir battu l’Américain Brian Ortega sur décision unanime.

