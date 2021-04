UFC 261: "Je te botterai le cul moi-même", Masvidal bouillant avant de défier Usman

Jorge Masvidal et Kamaru Usman ont tenu leur point presse ce jeudi avant leurs retrouvailles à l’UFC 261 dans la nuit de samedi à dimanche (en direct sur RMC Sport 2). L’Américain s’est verbalement payé le champion des poids mi-moyens et a fait preuve d’ambition avant le combat.

Jorge Masvidal n’est pas le champion BMF ("Baddest Mother fuc***") pour rien. A 36 ans, l’Américain reste l’un des grands noms de l’UFC et l’un des rois derrière le micro. Le Floridien l’a encore rappelé ce jeudi lors de la conférence de presse avant l’UFC 261. Quelques jours avant de défier Kamaru Usman, dans la nuit de samedi à dimanche (dès 4h en direct sur RMC Sport 2) Jorge Masvidal s’est fendu d’une grosse punchline à destination du champion des poids mi-moyens.

"Je suis venu ici pour performer, c’est pour ça que j’ai autant de fans", a lancé Jorge Masvidal devant les journalistes. Coupé par Kamaru Usman, "Gamebred" lui a répondu sans détour: "Je te botterai le cul moi-même. Je n’ai besoin de personne. Je te botterai le cul moi-même. Je n’ai besoin de personne."

Usman: "Tu es là parce que je t’ai choisi"

Vainqueur à 35 reprises (pour 14 défaites) en 49 combats professionnels en MMA, Jorge Masvidal fait partie des légendes de l’octogone. Problème, Kamaru Usman se présente face à lui avec un bel avantage: le Nigérian est sorti vainqueur de leur premier affrontement en juillet 2020 à Abu Dhabi. Le champion avait alors défendu sa ceinture et l’avait emporté par décision unanime. Et ça, "The Nigerian Nightmare" n’a pas manqué de le rappeler.

"Tu avais dit ça la dernière fois et qu’est-ce qu’il s’est passé", a lancé le champion UFC des mi-moyens. Là encore la réponse de Jorge Masvidal a fusé: "Tu m’as astiqué les pieds et tu es plutôt bon à ça mec."

Après un bref échange autour du nez cassé de Kamaru Usman, qui a assuré avoir combattu avec cette blessure, le champion aux 18 victoires et une seule défaite a finalement eu le dernier mot.

"Soyons honnêtes, tu as 14 défaites dans ta carrière, 7 à l’UFC et trois lors des six derniers combats, a balancé le Nigérian de 33 ans. Tu es là parce que je t’ai choisi."

Outre ce superbe duel entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal, l’UFC 261 s’annonce déjà comme un événement épique. D’une part, le public sera de retour avec 15.000 spectateurs présents dans la salle à Jacksonville en Floride. Ensuite, cette soirée de l’UFC donnera lieu à deux autres combats avec des ceintures en jeu chez les femmes. Weili Zhang défendre son titre des poids pailles face à Rose Namajunas alors que Jessica Andrade tentera de battre Valentina Shevchenko pour le titre des poids mouches.

