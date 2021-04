UFC 261: la terrifiante blessure de Weidman en plein combat

Chris Weidman a subi une blessure effroyable à la jambe lors de son combat face à Uriah Hall lors de l’UFC 261 ce samedi à Jacksonville en Floride. L’Américain de 36 ans s’est blessé lui-même au tibia en portant un coup à son adversaire.

Ames sensibles s’abstenir, ces images donnent froid dans le dos. Pour le retour du public lors de l’UFC 261 ce week-end à Jacksonville, les 15.000 spectateurs présents dans la VyStar Veterans Memorial Arena ont assisté en direct à la terrible blessure de Chris Weidman lors de son combat face à Uriah Hall.

Le dernier duel de la soirée avant les belles victoires de Kamaru Usman face à Masvidal et les succès de Rose Namajunas et Valentina Shevchenko a donné lieu à un moment effrayant. Après seulement 17 secondes, Chris Weidman s’est gravement blessé au tibia en portant un coup de pied à Uriah Hall.

Weidman évacué sur civière, opération en vue

Après sa défaite par TKO, l’Américain de 36 ans a quitté l’octogone sur civière puis a été transporté à l’hôpital local pour y être soigné. Selon les informations de ESPN, Chris Weidman subira une intervention chirurgicale ce dimanche.

"Je n’ai que du respect pour Chris Weidman, a lancé Uriah Hall après sa victoire. […] Il a été la première personne à vaincre Anderson [à l’UFC], et j’étais la dernière."

Et le Jamaïcain de 36 ans de lui apporter son soutien après son impressionnante blessure: "Je voulais offrir une belle performance mais je me sens si mal, a encore lancé Uriah Hall. J’espère qu’il est ok. Je souhaite le meilleur à toute sa famille."

Le joli message d’Anderson Silva

La terrifiante blessure de Chris Weidman a également rappelé le douloureux souvenir de celle subie par la légende Anderson Silva face, justement, à l’Américain en décembre 2013. Le Brésilien y est aussi allé de son message de soutien envers l’infortuné Weidman.

"Mes sentiments les plus profonds et les plus sincères champion. Je te souhaite un prompt rétablissement, a lancé l’homme aux 34 victoires chez les pros en MMA. En cet instant, je te souhaite, à toi et à ta famille, lumière, amour et connaissance. Aux fans du sport, veuillez respecter le moment vécu par cet incroyable guerrier et souhaitons qu’il soit très vite rétabli et à 100%. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille Chris Weidman."