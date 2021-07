UFC 264: la grosse embrouille de McGregor avec Dos Anjos, à deux doigts d'en venir aux mains

Rafael dos Anjos, remplaçant de l'UFC 264, a eu une altercation verbale avec Conor McGregor. Les deux hommes se sont apostrophés après la pesée et semblaient prêts à en découdre.

Présent à la pesée de l'UFC 264, Rafael dos Anjos n'est que le remplaçant du main event prévu dans la nuit de ce samedi à dimanche. Cela ne l'a pas empêché de s'accrocher avec Conor McGregor, adversaire de Dustin Poirier pour l'événement programmé à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Même si le Brésilien de 36 ans assure que le clash a été causé par la star irlandaise de 32 ans.

Après la pesée, les caméras de BT Sport ont été aux premières loges de la dispute entre les deux hommes. Les images montrent Conor McGregor et Rafael dos Anjos s'invectiver et même s'insulter à coups de "f*** you" recouverts par les bips de censure de la télévision anglaise. Il s'avère par ailleurs que des membres de staff ont dû s'interposer pour éviter que la situation ne dégénère.

"C'est quand il veut!"

"T'as craqué, mec. Ne l'oublie pas, petit rat", a notamment lâché Conor McGregor. "C'est quand il veut! On peut se battre ici, j'en ai rien à foutre", a répondu Rafael dos Anjos.

Ce dernier a écrit peu après dans un tweet: "Conor, t'es vraiment un serpent. Tu te faufiles pour ensuite faire le fort. Tôt ou tard, on va régler nottre affaire. Je ne suis pas comme ceux que t'as l'habitude de fréquenter."

Ils auraient dû s'affronter en 2016

À l'origine, Conor McGregor a manifestement fait référence à l'UFC 196 qui s'est déroulé en 2016. À l'époque, The Notorious est censé défier Rafael dos Anjos. Mais ce dernier a été contraint de déclarer forfait et de céder sa place à Nate Diaz, qui s'était imposé.

Le combat initial aurait pu avoir lieu plus tard, sauf que Rafael dos Anjos avait perdu sa ceinture des poids légers peu après. Un revers que Conor McGregor qui, au-delà de l'agacement de ne pas avoir eu l'occasion de récupérer ce titre plus tôt, lui donne matière à chambrer l'intéressé avant de se reconcentrer sur le très lucratif troisième acte face à Dustin Poirier.

Ce combat a lui aussi été lancé en coulisses, Conor McGregor s'étant permis de menacer et d'essayer de frapper son rival lors d'un face-à-face tendu en conférence de presse.