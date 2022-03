UFC 273: Nassourdine Imavov ne combattra pas contre Kelvin Gastelum

Le combattant français Nassourdine Imavov a annoncé qu'il ne disputerait pas son combat face à Kelvin Gastelum en UFC 273. Le Français n'aurait pas réussi à obtenir un visa pour se rendre en Floride.

Triste nouvelle pour Nassourdine Imavov. Le Français ne pourra pas disputer son combat contre Kelvin Gastelum dans la nuit du 9 au 10 avril en UFC 273, dans la catégorie des poids moyens. "Tout arrive pour une raison... J'espérais tellement que tout allait s'arranger avec ma situation, mais ce n'est pas le cas et par conséquent je ne me battrai plus à l'UFC 273. Désolé à mes fans pour le report, mais aussi à mon équipe et à Kelvin", a-t-il écrit sur Twitter. Une mauvaise nouvelle d'autant plus que le combat devait occuper la carte principale du pay-per-view.

Problème de visa

L'organisation aurait souligné un problème de visa comme justification de l'annulation du combat. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Kelvin Gastelum sur Twitter. "Malheureusement, mon adversaire n'a pas pu obtenir de visa. Espérons que cela se règle dès que possible. Nous essayons de trouver d'autres options. Alors restez à l'écoute." Un combat de poids lourds entre Aleksei Oleinik et Ilir Latifi a été ajouté à la carte du 9 avril.

L'annulation du duel est un coup dur pour Nassourdine Imavov, classé 11e de sa catégorie, alors que l'Américain est 10e. En cas de victoire, Imavov aurait donc pu faire sa grande entrée dans le top 10 de la catégorie des poids moyens. Arrivé à l’UFC en octobre 2020, le Français a fait des débuts très convaincants au sein de l’organisation. À 27 ans seulement, il apparaît déjà comme l'un des plus gros espoirs chez les poids moyens.