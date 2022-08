UFC 278: Coup de tonnerre, Edwards met KO Usman et devient le nouveau champion des welters

Dans le choc des titans de cet UFC 278 entre Kamaru Usman et Leon Edwards, le Nigérian - qui défendait sa ceinture de champion des welters pour la sixième fois - s'est incliné face au Britannique Leon Edwards. À une minute de la fin du combat, ce dernier est parvenu à terrasser son adversaire d'un kick monstrueux. La fin d'une ère et le début d'une nouvelle à l'UFC.

La légende est tombée. Alors que ces dernières heures, les débats se concentraient sur la place de Kamaru Usman comme possible plus grand combattant de l'histoire de l'UFC, nul doute que ce dimanche matin, les fans du Nigérian doivent être un peu groggy. Car le champion des welters a enfin perdu un combat, le premier depuis mai 2013 et le début de sa série de 15 succès consécutifs dans la plus importante ligue de MMA.

L'énorme KO d'Edwards sur Usman à une minute de la fin

À Salt Lake City (Utah), lors de l'UFC 278, Leon Edwards a mis KO Usman. Une revanche éclatante pour le Britannique, dont la dernière défaite remontait à décembre 2015 face au Nigérian (décision unanime). Bousculé, mené assez logiquement à la carte des scores sur les quatre premiers rounds, Edwards est parvenu à réaliser l'impensable à moins d'une minute de la fin du combat, dans la cinquième manche. Son kick dévastateur de la jambe gauche, celui qui a eu raison d'Usman, va rentrer tout droit dans l'histoire. Le public américain, médusé, ne s'en est toujours pas remis.

Avant cela, le natif de Kingston en Jamaïque avait été le premier combattant à mettre sur le dos Kamaru Usman lors du premier round. Un premier fait de gloire, d'autant que le combattant de 30 ans enchaîne au sol pour poser des problèmes à son aîné (35 ans). Mais le Nigérian reprendl'ascendant en revenant aux fondamentaux, avec de belles frappes et des takedowns enchaînés. Avant le coup de pied fatal qui va l'envoyer à l'hôpital.

"Je savais que je pouvais le faire malgré la longue absence, la pandémie. Je suis né en Jamaïque avec rien, regardez-moi maintenant, je suis champion du monde ! On l'a fait bébé !" criera-t-il au micro quelques secondes après sa victoire. Son émotion au téléphone avec sa mère dans les coulisses, elle, vaudra tous les mots. Y compris ceux du combattant français Ciryl Gane, lui aussi abasourdi à en croire son post sur les réseaux sociaux.

Dans les autres combats de la soirée, José Aldo s'est incliné aux points face à Merab Dvalishvili chez les poids coqs tandis que Paulo Costa a dominé Luke Rockhold chez les poids moyens (décision unanime des juges).