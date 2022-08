UFC 278: Kamaru Usman peut-il devenir le plus grand de tous les temps ?

Champion des welters, Kamaru Usman défend sa ceinture pour la sixième fois contre le Britannique Leon Edwards ce week-end lors de l’UFC 278 (en direct et en exclusivité à partir de 4h dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 2). Alors qu’il peut égaler le record historique de victoires consécutives à dans l’organisation, le Nigérian peut-il s’inviter dans le débat sur le plus grand combattant de l’histoire de l’UFC?

Les images donnent le ton du débat. Parmi les contenus produits pour mettre en avant l’UFC 278, ce week-end à Salt Lake City (Utah), l’UFC propose une vidéo qui s’ouvre sur ces mots: "Qui est le GOAT?" La question consiste à identifier le greatest of all time, soit le plus grand de tous les temps, dans la plus grande organisation de MMA à travers la planète. Kamaru Usman, champion des welters qui défend pour la sixième fois sa ceinture face au Britannique Leon Edwards dans le combat principal de l’UFC 278, offre sa réponse: "Le monde va en être témoin et devoir le reconnaître."

Numéro 1 pound-for-pound (toutes catégories confondues) au classement UFC, le Nigérian évoque bien sûr sa propre personne. Peut-on placer Usman dans l’éternel débat sur le GOAT de l’UFC, qui voit souvent les noms Georges St-Pierre, Anderson Silva, Jon Jones ou Khabib Nurmagomedov au centre des discussions? Pour Dana White, c’est un grand oui. "Je considère toujours Jon Jones comme le plus grand, a récemment lancé le patron exécutif de l’UFC en conférence de presse. Mais il est temps de parler de Kamaru. S’il bat Edwards, il égalera le record de Silva. Donc oui, il est dans la discussion."

S’il franchit une nouvelle fois l’obstacle Edwards, dont la dernière défaite remonte à décembre 2015 par décision unanime contre… Usman, l’homme invaincu depuis mai 2013 et son deuxième combat pro en MMA alignera une seizième victoire depuis ses débuts à l’UFC il y a un peu plus de sept ans, record du Brésilien Anderson Silva égalé pour le nombre de succès consécutifs dans cette organisation. Entre sa série et son 100% de défense sur les tentatives adverses de takedowns à l’UFC, la domination du "Nigerian Nightmare" ne fait aucun doute. Mais il semble encore manquer quelque chose pour dépasser les plus grands.

Première question: est-il déjà le plus grand des welters? Dans une catégorie qui a connu Georges St-Pierre sur son trône, pas facile de prétendre à cette place. Manager du Nigérian, Ali Abdelaziz penche sans surprise en faveur de son client: "Kamaru a surpassé St-Pierre. Il n’a jamais perdu, jamais été mis à terre, jamais été démoli, jamais été mis en danger dans un combat. Georges a perdu, Georges a été mis à terre. J’adore Georges mais Kamaru doit être considéré comme le roi." Mais avec neuf défenses de titre, 2237 jours cumulés de règne (deux fois champion dans cette division) et le gain de la ceinture des moyens en novembre 2017 après quatre ans sans combattre dans la cage, la légende québécoise présente encore pour beaucoup des références supérieures.

GSP n’a aucun doute sur le rang de son rival transgénérationnel dans la hiérarchie actuelle: "Kamaru Usman est le meilleur au monde". Mais il ne s’engagera pas sur le GOAT… Tous les candidats à ce titre honorifique mais si subjectif ont des arguments contre leur élection. Anderson Silva a mal fini sa carrière. Georges St-Pierre a perdu deux fois. Jon Jones s’est perdu lui-même, entre contrôles antidopage positif et problèmes judiciaires. Khabib Nurmagomedov n’a pas régné très longtemps, et le début de son parcours invincible en carrière (29-0) n’a pas toujours croisé des foudres de guerre en face.

A l’UFC, où il s’est fait un chemin avec sa victoire dans l’émission de téléréalité The Ultimate Fighter en 2015, Usman réalise pour l’instant un sans-faute. Il a déjà "nettoyé" une bonne partie de sa catégorie, éteint deux fois Coby Covington et Jorge Masvidal avant sans doute de le faire avec Leon Edwards ce samedi. Alors, que lui manque-t-il ? Un peu de longévité de règne, d’abord, et d’aller chercher la nouvelle génération, représentée par les phénomènes Khamzat Chimaev et Shavkat Rakhmonov ou encore Sean Brady, pour en avoir dominé plusieurs comme l’a fait un Jon Jones.

"Si Usman reste en welterweight, il a besoin de nouveaux visages, appuie Kevin Holland, combattant dans cette catégorie à l’UFC. Beaucoup de gars pourraient faire des bons combats contre lui. S’il veut être un GOAT, il faut plusieurs noms à son palmarès, de nouveaux noms, d’anciens noms, tous les noms! La seule façon de savoir s’il est le GOAT est de lui donner de nouveaux visages." Dana White l’a confirmé: Usman aura sa revanche automatique s’il vient à perdre contre Edwards, par respect pour tout ce qu’il a accompli.



S’il bat le Britannique, scénario favori des bookmakers comme des spécialistes, son patron lui a déjà annoncé le prochain défi: le vainqueur du choc entre Khamzat Chimaev et le légendaire Nate Diaz le 10 septembre en combat principal de l’UFC 279. Avec l’espoir partagé par beaucoup et plus que réaliste de le voir face à Chimaev dans un combat qui fascinerait la planète MMA. Pour d’autres, au-delà de sa division, Usman devra peut-être aller chercher la gloire au-dessus pour légitimer sa place dans le débat du GOAT. Le Nigérian a toujours refusé, même s’il a ouvert la porte en cas d’offre financière "impossible à refuser car trop folle", d’affronter son pote et "frère africain" Israel Adesanya, le champion des moyens.

Mais si ce dernier perd son titre contre son vieux rival du kickboxing Alex Pereira le 12 novembre à l’UFC 281, une porte pourrait s’ouvrir. Il a aussi déjà annoncé son ambition de sauter une case pour pouvoir éviter Adesanya et monter défier le champion des lourds-légers, aujourd’hui le Tchèque Jiri Prochazka. Devenir double champion en battant le record de victoires consécutives à l’UFC ferait une sacrée belle ligne sur le CV. Alors que certaines rumeurs le veulent proche de la retraite sportive, le déjà immense Kamaru Usman a de quoi devenir bien plus grand encore.