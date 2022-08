UFC 278: Ngannou, Gane, McGregor.... Le monde de l'UFC réagit au coup de tonnerre Usman

Après la défaite de l'invincible Kamaru Usman face à Leon Edwards, cette nuit à Salt Lake City, les superstars de l'UFC n'ont pas manqué de réagir à ce coup de tonnerre. Si certains ont tenu à apporter leur soutien au Nigérian, d'autres sont encore sous le choc et plébiscitent leur sport "complètement fou".

Le coup de tonnerre est terrible à l'UFC. Kamaru Usman, en passe d'égaler le record du nombre de succès consécutifs dans l'organisation détenu par le Brésilien Anderson Silva (16), s'est incliné dans la nuit de samedi à dimanche à Salt Lake City face au Britannique Leon Edwards. Le Nigérian, mis KO à une minute de la fin du combat, cède ainsi sa ceinture de champion des welters, qu'il défendait pour la sixième fois.

Les superstars de l'UFC sous le choc après le KO infligé par Edwards

Invaincu depuis mai 2013, c'est peu dire que cette défaite d'Usman est un énorme tremblement de terre, d'autant plus au moment où les observateurs se plaisaient à le désigner comme le plus grand combattant de tous les temps au sein de l'UFC. Rappelons que cet échec ne vient pas totalement plomber le statut du Nigérian, mais il a tout de même eu le mérite de choquer cetaines des plus grandes stars du MMA et de la prestigieuse ligue américaine.

Ciryl Gane, spectateur attentif, a été l'un des premiers à réagir à chaud en voyant le kick de Leon Edwards toucher le visage d'Usman, provoquant la chute du colosse de 35 ans. Un tweet plein de surprises qui en appelait d'autres de la part des cadors de son sport.

Quelques secondes plus tard, c'est un fervent soutien du Nigérian qui s'est exprimé lui aussi sur Twitter, à savoir Francis Ngannou. Le Camerounais a rapidement tenu à apporter son soutien au champion déchu : "garde la tête haute mon frère, ce genre de lerdes arrivent. Je t'aime". Avant de saluer comme il se doit la victoire du Britannique : "Aussi triste que je puisse l'être, je ne peux pas ne pas être heureux pour Leon Edwards, sachant d'où il vient et ce qu'il a traversé pour arriver ici. Félicitations !"

Autre légende de l'UFC à s'être exprimée, Conor McGregor a, lui, tenu à décrypter ce coup de pied dévastateur qui a mis fin au règne d'Usman. "Ce n'était même pas un coup de pied relativement haut. L'un a appuyé pour se frayer un chemin vers la victoire. L'autre s'est penché vers la mort. Un sport de fou, j'aime ça !"

Une déclaration d'amour au MMA qui ne suffira sans doute pas à calmer la frustration de Kamaru Usman même si ce dernier, envoyé à l'hôpital après le combat, a expliqué sur Twitter qu'il comptait bien "rebondir et revenir avec vengeance".