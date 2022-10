UFC 280: Chimaev et le cousin de Khabib en sont venus aux mains après la victoire de Makhachev

Un début de bagarre a opposé Khamzat Chimaev et Abubakar Nurmagomedov, le cousin de Khabib Nurmagomedov, après la victoire d'Islam Makhachev lors de l'UFC 280 samedi à Abu Dabi.

Grosse tension à Abu Dhabi. L’UFC 280 qui se déroulait samedi à l’Etihad Arena a été marqué par un début de bagarre entre Khamzat Chimaev et Abubakar Nurmagomedov, le cousin de Khabib Nurmagomedov, légende du MMA. La scène se déroule après le triomphe du Daghestanais Makhachev face à Oliviera lors du main event.

Sur des vidéos, on peut voir Chimaev et Abubakar Nurmagomedov discuter avant que des coups soient échangés et que le personnel de sécurité ne s’interpose, non sans difficulté, entre les deux combattants. On ne connait pas exactement les raisons de cette altercation qui a un peu gâché la fête.