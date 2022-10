UFC 280: Chookagian rate la pesée, mais Fiorot accepte quand même le combat

Manon Fiorot poursuit ce samedi son ascension à l’UFC avec un combat face à Katlyn Chookagian. La Française a bien accepté l’affrontement malgré la pesée ratée par sa rivale américaine avant l’UFC 280.

Blessée et grande absente lors de l’UFC Paris en septembre, Manon Fiorot reprend sa marche en avant ce samedi lors de l’UFC 280 à Abu Dhabi et y défiera Katlyn Chookagian chez les poids mouches lors du premier combat de la carte principale de la soirée (à suivre en exclusivité sur RMC Sport 2 dès 20h).

Et ce ne sont pas les 600g en trop de l’Américaine ce vendredi lors de la pesée qui vont priver la Niçoise d’un combat de prestige à l’UFC. Si sa rivale a raté la pesée à 9h30, puis n’a pas voulu retenter sa chance dans la foulée, Manon Fiorot a quand même accepté le combat.

Fiorot toujours plus proche d’un combat pour le titre

Combattante classée à la sixième position de la catégorie dominée par la championne Valentina Shevchenko, la Française possède une fabuleuse chance de marquer les esprits et d’obtenir une opportunité pour le titre UFC après ce duel face à Katlyn Chookagian, numéro une du classement des challengers derrière la championne kirghize.

Comme c’est habituellement le cas dans ce genre de situation, Manon Fiorot va récupérer un joli bonus en acceptant de se battre face à Katlyn Chookagian malgré un poids supérieur à la limite de l’Américaine. L’UFC a déjà annoncé sur son site que l’Américaine allait abandonner 20% de sa bourse négociée pour le combat à la Française.

Au-delà de l’aspect financier, Manon Fiorot a aussi accepté choisir de combattre pour ne pas rater un deuxième grand rendez-vous de l’UFC. Toujours invaincue au sein de la prestigieuse organisation (4 victoires à l’UFC pour un bilan de 9 succès et 1 défaite en carrière), "The Beast" peut encore se rapprocher d’un combat face à Valentina Shevchenko pour la ceinture UFC des mouches. Encore faut-il l’emporter ce samedi face à Katlyn Chookagian (18 victoires, 4 défaites en MMA) et ses quelques centaines de grammes en trop.