UFC 280: cinq bonnes raisons de ne pas manquer cette soirée bouillante

Un combat principal ultra attendu, un autre choc pour une ceinture, une star en devenir qui peut se propulser vers le titre, Manon Fiorot pour se rapprocher du Graal: l’UFC 280 de ce samedi soir à Abu Dhabi (en direct à partir de 20h sur RMC Sport 2) est un des événements les plus attendus de l’histoire de la grande organisation de MMA. RMC Sport vous explique pourquoi cette soirée est immanquable.

Oliveira-Makhachev, combat de feu

Onze victoires de suite pour le Brésilien Charles Oliveira, dix pour le Daghestanais Islam Makhachev. Ceinture des légers en jeu, le combat principal de l’UFC 280 va mettre fin à une longue série de succès quel que soit le vainqueur. Sans doute le combat le plus attendu dans la grande organisation de MMA depuis Conor McGregor-Khabib Nurmagomedov en octobre 2018, ce choc réunit tout ce qui fait les grands combats: deux talents énormes, une opposition de style (jiu-jitsu brésilien contre lutte/sambo), un scénario à venir indécis qui rend tout pronostic compliqué, des fans des deux camps qui se chambrent depuis des semaines et l’assurance de connaître à la fin le meilleur léger de la planète MMA. Ne cherchez pas, il est très difficile de faire mieux. Si vous n’avez pas encore découvert l’UFC et le MMA, l’UFC 280 vous offre sans doute la plus belle porte d’entrée possible avec ce choc des mondes.

>> Suivez l'explosif UFC 280 et l'exceptionnel film sur l'UFC Paris avec le Pass Combat RMC Sport

Fiorot en route vers la ceinture

Elle compte quatre succès en autant de combats à l’UFC. Mais elle est déjà proche de la ceinture. Opposée à l’Américaine Katlyn Chookagian, numéro 1 du classement des challengers des mouches, en ouverture de la carte principale de l’UFC 280, ce qui garantit une audience énorme à travers le monde pour la voir combattre, Manon Fiorot se rapprocherait à très grands pas d’une chance pour le titre contre la championne Valentina Shevchenko en cas de victoire, surtout avec la manière. Ça tombe bien : elle a tous les atouts pour. Volume, puissance, cardio, la Niçoise semble au-dessus dans de nombreux compartiments. A elle d’imposer ses forces et de ne pas laisser Chookagian imposer son faux rythme – une spécialité chez elle – pour triompher. Avant de pouvoir tenter de devenir la première Française championne incontestée à l’UFC tous sexes confondus. Travailleuse infatigable, talent XXL, "The Beast" (son surnom) le mériterait bien.

Dillashaw pour marquer l’histoire

Oliveira-Makhachev ne sera pas le seul combat pour une ceinture à Abu Dhabi. Dans le co-combat principal, le champion des coqs Aljamain Sterling remet son titre en jeu contre l’ancien champion T.J. Dillashaw. Suspendu deux ans pour dopage à l’EPO entre 2019 et 2021, ce qui a mis un gros coup à sa légende vu la nature du produit utilisé, ce dernier a l’occasion de marquer l’histoire de l’UFC en devenant le deuxième combattant sacré à trois reprises dans la même catégorie après Randy Couture chez les lourds. Plus légitime dans son statut de champion depuis sa deuxième victoire sur Petr Yan, car la première avait été obtenue sur disqualification du Russe pour un coup de genou illégal, Sterling va tenter de le conforter dans une opposition de styles qui fait envie entre grappling de haut niveau et les grosses qualités de Dillashaw en striking. Spectacle garanti.

O’Malley pour concrétiser la hype

Autre combat chez les coqs très intrigant avec ce choc entre l’ancien champion Petr Yan et le très populaire Sean O’Malley. Onzième du classement des challengers, ce dernier passe un cap énorme en affrontant le numéro 1 et ancien détenteur de la ceinture. Hyper complet, avec notamment une boxe ultra solide, Yan est un obstacle tout sauf facile à franchir. Mais l’avantage de gabarit pour O’Malley et ses cheveux colorés pourrait jouer à son avantage dans une gestion de la distance qui paraît essentielle dans ce combat. Dana White, patron exécutif de l’UFC, a déjà annoncé que le vainqueur aurait droit à une chance pour le titre contre celui du combat Sterling-Dillashaw. O’Malley est devant la chance de sa vie jusque-là. Saura-t-il la saisir?

Et bien plus encore…

Chaque combat de la carte principale est un bonbon. En plus des quatre déjà cités, Abu Dhabi assistera à ce qu’on annonce comme un gros "banger" entre Beneil Dariush et Mateusz Gamrot, respectivement numéros 6 et 9 du classement des challengers chez les légers et qui restent sur sept et quatre victoires de rang. Sur le papier, Gamrot semble avoir l’avantage, plus complet et meilleur dans plus de compartiments, mais attention à ne pas se faire surprendre par le sol de Dariush. Mais il n’y a pas que la carte principale.

Même les préliminaires de cet UFC 280 font saliver. On y trouvera notamment un affrontement entre Belal Muhammad et Sean Brady, numéros 5 et 8 du classement des challengers chez les welters, un choc qui aurait été combat principal sur la plupart des événements "Fight Night" de l’UFC (moins importants que les soirées numérotées). Il y aura aussi le Suisse Volkan Oezdemir, numéro 8 du classement des challengers des lourds-légers, qui tentera de venger la dernière défaite de son partenaire d’entraînement Alexander Gustafsson contre Nikita Krylov, numéro 10 de la catégorie. On n’oublie pas la présence de Muhammad Mokaev, pépite britannique invaincue chez les mouches, face à Malcolm Gordon. On ne citera pas tout mais d’autres combats des préliminaires devraient réserver du beau spectacle. Du caviar de l’entrée jusqu’au dessert, quoi.