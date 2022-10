UFC 280: Fiorot domine Chookagian sur décision unanime et se rapproche d'un combat pour la ceinture

La combattante française Manon Fiorot l'a emporté à la décision unanime face à l'Américaine Katlyn Chookagian dans la catégorie des poids mouche lors de l'UFC 280, à Abu Dhabi.

Manon Fiorot demeure invaincue à l’UFC et poursuit son ascension fulgurante vers les sommets. La Française de 32 ans a dominé la n°1 mondiale de la catégorie des poids mouche Katlyn Chookagian en ouverture de la carte principale de l’UFC 280 à Abu Dhabi, décrochant un cinquième succès en autant de combats à l'UFC.

Face à une adversaire habituée à gagner par décision, Manon Fiorot a emporté la décision à l’unanimité des juges et se rapproche encore un peu plus d’un combat pour la ceinture détenue par la Péruvienne Valentina Shevchenko depuis décembre 2018. Manon Fiorot pourrait bientôt devenir la première représentante française (hommes et femmes confondus) à conquérir un titre incontesté à l’UFC.

Manon Fiorot: "J'ai encore besoin d'expérience"

Les deux combattantes ont adopté deux stratégies très similaires, un même style de combat essentiellement basé sur le striking, au cours d’une première reprise très serrée. La Française a progressivement commencé à imposer son rythme à la deuxième reprise avec son bras avant, et une droite en ligne très efficace, plus efficace que son crochet bras avant qu’elle a beaucoup utilisé en début de combat.

Surprise de ne pas voir son adversaire lutter, Manon Fiorot l’a emmenée au sol en fin de combat, après une feinte de crochet large. Une action qui a forcément compté aux yeux des juges, sachant que la Française avait déjà pris l’ascendant et qu’elle s’appliquait à contrôler la distance pour neutraliser son adversaire.

"Je savais que ça allait être un combat compliqué, j’ai réussi à gagner. J’aurais voulu le finir, j’ai gagné ce combat, c’est déjà bien", a déclaré The Beast (son surnom). Ce succès aurait pu ouvrir à Manon Fiorot les portes d’un combat pour le titre des poids mouche, ce qu’elle réclamait dans le podcast RMC Fighter Club, mais la Française préfère finalement franchir un dernier palier avant la consécration: "J'ai encore besoin d'expérience, il va me falloir encore un combat avant de combattre Valentina (Shevchenko)", a-t-elle déclaré.