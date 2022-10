UFC 280: incroyable victoire de Makhachev, qui soumet Oliveira et s'empare de la ceinture des légers

Cornaqué par son illustre aîné Khabib Nurmagomedov, présent ce samedi soir, le Daghestanais Islam Makhachev a dominé le Brésilien Charles Oliveira sur soumission au deuxième round pour s'emparer de la ceinture vacante des légers.

Khabib Nurmagomedov s’est jeté dans les bras de son héritier. Comme il s’y était engagé, l’ancien roi invaincu de la catégorie des légers a hissé son grand ami d’enfance au sommet, couronnant son héritier lors du Main Event de l’UFC 280 d’Abu Dhabi.

Le Daghestanais Islam Makhachev est sorti vainqueur par soumission de Charles Oliveira, qui n’avait plus connu la défaite dans l’octogone de l’UFC depuis décembre 2017. Une énorme performance pour Makhachev, qui n’avait encore jamais décroché de top 5 dans la catégorie à son tableau de chasse avant ce combat, que l’on annonçait comme le plus gros événement de MMA de l’année, le plus attendu depuis le combat entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov en 2018.

Makhachev réclame Volkanovski

Plus complet que son aîné, Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev a construit sa victoire en deux temps contre le Brésilien samedi soir. Le spécialiste du sambo a d’abord imposé une grosse domination sur les phases de lutte au jiu-jiutsu de son adversaire, harcelant Charles Oliveira qui peinait à trouver la parade pour éviter la prise de soumission et luttait pour survivre à la première reprise. Le tournant est finalement survenu sur un crochet large. Piqué à la pointe de menton, Oliveira est tombé. Makhachev a saisi l’occasion et a fini par soumettre son adversaire avec un étranglement, l’obligeant à taper dès la deuxième reprise.

"Je savais que ce ne serait pas facile, il pousse tout le temps, je savais aussi qu'il craignait ma lutte. C'était mon objectif. C'est ma ceinture, c'est aussi pour mes coachs", a réagi Makhachev, qui a fait le tour de la cage sur les épaules de Nurmagomedov. Le vainqueur va désormais pouvoir se tourner vers un autre combat passionnant avec la promesse d’affronter Alexander Volkanovski. Dana White, patron exécutif de l’UFC, a déjà annoncé que le prochain challenger serait l’actuel champion des plumes qui reste sur vingt-deux victoires de rang et numéro 1 du classement toutes catégories confondues de l’UFC. Makhachev a lui-même réclamé ce combat après sa victoire. La réponse de l’intéressé, monté sur le ring, a fusé: "Let’s go !"