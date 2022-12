UFC 282: BLACHOWICZ VS ANKALAEV ce dimanche grâce au Pass Combat RMC Sport

C’est le main-event à ne pas rater ce week-end ! Jan Blachowicz affronte Magomed Ankalaev pour le titre de champion du monde poids mi-lourds. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le combat BLACHOWICZ VS ANKALAEV en direct !

Ce week-end, la T-Mobile Arena de Las Vegas accueille l’UFC 282. Pour l’occasion, les combattants poids mi-lourds Blachowicz et Ankalaev se retrouvent dans l’octogone. Ils se défient pour tenter d’obtenir la ceinture vacante. Le Polonais (29-9) détenait le titre jusqu’en 2021, mais sa défaite contre Glover Teixeira par soumission l’a contraint à laisser la ceinture à son adversaire. Désormais, il affronte Ankalaev, numéro trois de la catégorie.

Le Russe sort de sa neuvième victoire consécutive (18-1), et va tout faire pour ajouter le titre de champion poids mi-lourds à son palmarès. Retrouvez le combat de l’UFC 282 BLACHOWICZ VS ANKALAEV en direct sur la chaîne RMC SPORT 2, ce dimanche 11 décembre à 4 heures.

