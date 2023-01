UFC 283: Figueiredo-Moreno, un quatrième choc historique

Champion des mouches, le Brésilien Deiveson Figueiredo défend sa ceinture ce week-end lors de l'UFC 283 devant son public, à Rio de Janeiro, face au Mexicain Brandon Moreno, champion intérimaire (en direct à partir de minuit samedi soir sur RMC Sport 2). Particularité? Les deux hommes s'affrontent pour la quatrième fois dans la cage. Une première à l'UFC.

Randy Couture-Chuck Liddell. Daniel Cormier-Stipe Miocic. George St-Pierre-Matt Hughes. On peut aussi citer Conor McGregor-Dustin Poirier. Et quelques autres. L'histoire de l'UFC ne manque pas de trilogies. Un tas de triplés mais jamais encore de quadruplé. Ce sera bientôt chose faite. Le Brésilien Deiveson Figueiredo et le Mexicain Brandon Moreno, qui s'affrontent pour le titre des mouches ce week-end à Rio de Janeiro lors de l'UFC 283, retour de la grande organisation de MMA dans un pays fou de cette discipline après trois ans d'absence, vont se retrouver dans la cage pour la quatrième fois. La première tétralogie (c'est le mot) de l'histoire de l'UFC.

Un choix logique: les trois premières danses n’ont pas suffi à départager les deux hommes. Trois chocs, chaque fois ceinture en jeu, trois résultats différents. Le premier, à l'UFC 256 en décembre 2020, a accouché d'un nul majoritaire. "The Assassin Baby" (Moreno) a ensuite réalisé le rêve d'une vie et tenu la promesse faite quelques années plus tôt au micro en soumettant Figueiredo à l'UFC 263, en juin 2021, pour devenir le premier Mexicain couronné à l'UFC. Le Brésilien remontait sur le trône quelques mois plus tard, en janvier 2022 à l'UFC 270.

Les deux hommes ne se quittent plus. Littéralement pour Figueiredo: "Deus de Guerra" (Dieu de la guerre) n'a affronté personne d'autre dans l'intervalle. Il avait trente-deux ans lors du premier combat. Il en a aujourd'hui trente-cinq. Moreno aura de son côté fait une infidélité à son partenaire de cage en affrontant Kai Kara France pour la ceinture intérimaire fin juillet dernier à l'UFC 277. Il va maintenant falloir se départager. En souriant à l'idée d'un nul qui poserait la question d'un cinquième tour... Les puristes n'en seraient pas malheureux: leurs combats ont toujours livré des moments de haute intensité et haute technique, avec des adaptations entre chaque sortie dans la cage pour mieux aborder le problème adverse.

Le quatrième face-à-face offre une particularité. Figueiredo va défendre son titre sur ses terres brésiliennes, où il n'a plus combattu depuis 2018. Les trois premiers avaient pour cadre les Etats-Unis, où son rival jouait bien plus à domicile avec la communauté mexicaine au soutien. Cette fois, Moreno jouera en terre hostile, une garantie quand on connaît la passion des Brésiliens. "Avant le combat, quand je vais marcher vers l'octogone, les gens seront sans doute un peu agressifs avec nous, avec moi en particulier, sourit-il en conférence de presse. Mais au fil des rounds, les gens verront tout mon travail acharné et comprendront que je ne suis qu'un petit enfant qui essaie de mettre de la nourriture sur la table pour ma famille."

Avec tant de temps passé ensemble à s'échanger les coups et les paroles, l’animosité entre les deux a grandi. En mars dernier, le champion a accusé sur ses réseaux sociaux le clan de Moreno de racisme à son encontre. "Ils m’ont traité de singe. Ils ont même fait des montages avec ma tête sur un singe." Et quand on demande à Figueiredo si tant de batailles communes ne pourraient pas finir par tisser des liens entre eux, la réponse est claire, appuyée sur le changement de staff de Moreno, qui connaît un troisième coach sur leurs quatre combats. "Après avoir perdu contre moi, il a abandonné son entraîneur de longue date, une personne qui l’a aidé à le créer pendant des années. Il l’a quitté. Je ne serai jamais ami avec un traître."

Le Brésilien a annoncé combattre pour la dernière fois chez les mouches, catégorie pour laquelle perdre le poids devient trop un calvaire, mais il compte quitter les mouches en champion et sur un point d'exclamation. "La rage est de retour, a-t-il lancé au micro de l'émission de l'émission The MMA Hour. Je viens pour le mettre KO." Ce qu'il n'a pas réussi sur les trois premiers affrontements. Mais la rivalité Figueiredo-Moreno a une nouvelle fois rappelé combien chaque combat possède sa propre histoire. On a hâte de découvrir celle que racontera leur quatrième scénar'.