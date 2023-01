UFC 283: TEIXEIRA VS HILL : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match ?

Ce dimanche, l’UFC 283 propose non pas un, mais deux matchs pour la ceinture ! Retrouvez le combat principal entre Glover Teixeira et Jamahal Hill pour le titre de light-heayweight. Ici, on vous dit sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de l’UFC 283 Teixeira – Hill en direct !

L’ancien champion en titre, Glover Teixeira, va tenter ce week-end de récupérer sa ceinture, perdue contre Prochazka. Toutefois, le Tchèque est blessé et ne peut pas défendre son titre.

Offre RMC Sport Regardez le match ! Grâce au Pass Combat de RMC Sport, regardez le match d'UFC ! J'en profite

C’est pourquoi l’UFC a décidé de le remplacer par Jamahal Hill. L’Américain peut compter sur ses 11 victoires dont 7 par KO pour défier Teixeira, à domicile. Toutefois, malgré ses 43 ans, le Brésilien reste l’un des meilleurs combattants de la catégorie, avec 33 victoires, 18 KO et 10 soumissions. Ici, on vous dit sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de l’UFC 283 Teixeira – Hill en direct !

Regardez l’UFC 283 avec le bon plan RMC Sport !

La chaîne TV RMC SPORT 2 diffuse en direct le combat de l’UFC 283 Teixeira vs Hill, ce dimanche 22 janvier à 4 heures. Vous pouvez regarder le combat en direct du Brésil en souscrivant l’offre sans engagement Pass Combat au prix de 10 euros. Cependant, le Pass Combat est réservé aux personnes qui n’ont pas d’abonnement RMC Sport en cours. Ainsi, dès l’inscription, vous assistez à l’intégralité des affiches de MMA et de boxe du week-end. En direct ou en replay, tous les contenus sont disponibles sur l’écran de votre choix. En plus, RMC Sport a convié pour vous d’anciens combattants pour analyser et décrypter les rencontres. Débats, reportages, combats et télé-réalité sont au rendez-vous, pour vous plonger au cœur de l’actualité des sports de combat ! Enfin, le dimanche à 23 heures 59, le Pass Combat s’arrête automatiquement, et sans démarche.

Cliquez ici pour retrouver l’offre RMC Sport

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.