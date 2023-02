UFC 284: "Il faudra me tuer...", Volkanovski prêt à relever le défi Makhachev

Champion des plumes, Alexander Volkanovski fait face à un challenge XXL ce week-end à Perth, en Australie, où il défie le champion des légers Islam Makhachev dans le combat principal de l’UFC 284 (en direct à partir de 2h dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 2). L’Australien, qui aura l’avantage dévoluer devant son public, promet au micro de RMC Sport de faire mentir les pronostics qui le donnent battu d’avance.

Alexander, que diriez-vous à quelqu’un qui n’a jamais regardé l’UFC pour l’inciter à être devant l’écran pour votre choc face à Volkanovski?

Si vous pratiquez un art martial, n’importe lequel, ou si vous aimez le sport et la compétition, vous ne devez pas manquer ce combat. Non seulement vous allez adorer l’UFC et le MMA en général mais ce combat est vraiment particulier. Vous allez voir deux des meilleurs combattants au monde, les numéros 1 et 2 toutes catégories confondues. Vous ne verrez ça dans aucun sport ou presque ! Ça va être historique, une histoire d’outsider qui vient relever un gros défi, et vous serez témoins d’un grand moment quand David fera tomber Goliath.

>> Vivez le choc Makhachev-Volkanovski à l'UFC 284 avec les offres RMC Sport

Makhachev se moque depuis plusieurs mois de votre taille. Que pensez-vous de cet angle d’attaque?

Il dit tout le temps que je suis petit. Ça ne me perturbe pas. Au contraire, ça me fait rire. Ça rendra la défaite encore plus embarrassante pour lui. Quand tu perds après avoir dit des trucs comme ça, ce n’est pas très bon pour toi…

C’est quelque chose qui vous motive?

Ça me motive, oui. Mais pas l’histoire de la taille. J’ai toujours été petit et j’ai toujours prouvé que ça n’avait pas d’importance. Si les gens pensent vraiment que ça va être un problème pour moi, ça ne fera qu’ajouter quelque chose à ma victoire. C’est bon pour moi. Je me fiche de cette narration autour de notre combat.

Si vous pouviez passer un message à Makhachev, que lui diriez-vous?

Ce petit gars peut faire très mal avec ses poings!

Vous faites face à un immense défi face à un adversaire très fort. Pouvez-vous imaginer autre chose qu’une victoire devant votre public?

J’imagine que je vais gagner, oui. Je l’imagine bien, même. Ça va arriver. Je n’aurais pas pris ce combat si je ne pensais pas pouvoir le faire. Mon plan est d’avoir la main levée et de repartir avec deux ceintures, de marquer l’histoire devant mes fans. Ça va être énorme et pouvoir faire ça en Australie, c’est génial.

Makhachev est connu pour la dangerosité de sa lutte. En avez-vous peur?

Non. J’ai aussi fait pas mal de lutte dans ma vie. Je me suis entraîné avec d’excellents lutteurs partout dans le monde, parfois des gars qui venaient de la même région du monde que lui. Ce n’est pas un problème pour moi. C’est même positif car ça va me permettre de montrer d’autres qualités. Beaucoup de gens disent que je n’ai pas encore affronté un grand lutteur ou un grand grappleur. Je vais pouvoir leur prouver que ça ne change rien. Leur montrer pourquoi je suis le numéro 1 toutes catégories confondues. Ce combat va me permettre de prouver combien je suis complet et j’ai hâte de le faire.

Makhachev pense que personne ne peut le battre. Que pensez-vous de ça?

Vous avez eu cette impression aussi? (Rires.) Il n’arrête pas de raconter tout ce qu’il a fait à ses adversaires dans le passé. Mais je suis fait d’un autre métal. S’il pense que je vais m’écrouler comme eux, il va avoir une grosse surprise. Je ne lâche pas, jamais. Je suis humain et tout le monde peut être battu mais ça va être très compliqué. Vous ne me verrez pas m’écrouler. Il faudra me tuer dans la cage! Et ça n’arrivera pas.

Vous serez donc celui qui mettra fin à sa série de onze victoires consécutives?

Exactement. Ça va être un moment énorme, historique. C’est une grosse opportunité pour moi et je suis impatient d’y être pour la saisir.

Comment imaginez-vous le combat se dérouler?

Tout le monde veut terminer le combat avant la limite. Il a dit qu’il voulait me mettre KO en striking mais on sait qu’il ne tentera pas ça, qu’il va plutôt vouloir me mettre à terre pour m’attraper. Je veux surtout que ce soit un combat excitant mais bien sûr que je veux le terminer. Si je finis ce gars alors que je monte de catégorie… Mon scénario idéal serait un premier round très compétitif, un deuxième où il essaie de me mettre au sol puis ensuite je l’éteins. Que les gens ne puissent pas dire que c’était juste un coup chanceux mais qu’ils me voient gérer sa lutte, son gabarit et choquer le monde en le mettant KO. Ce serait génial.

Tout le monde parle de Makhachev comme du nouveau Khabib. Êtes-vous d’accord avec cette comparaison ou sont-ils plus différents qu’on ne le pense?

Ils sont très bons, en tout cas. J’ai beaucoup de respect pour Khabib et pour Islam. Les gens disent qu’il est un Khabib 2.0 mais il y a surtout une certitude: Islam est bon. Leur style est assez similaire. Beaucoup disent que son striking est meilleur que celui de Khabib et je suis sûr qu’il continue d’évoluer et de progresser. Ils ont accompli de grandes choses, c’est sûr, mais Islam n’a jamais affronté quelqu’un comme moi.

Quel est votre plan après ce combat?

D’abord de fêter ça. Comme je le disais, ça va être un moment historique, incroyable. Quand tu choques le monde, tu as mérité de faire la fête. (Sourire.)

Si vous battez Makhachev, comptez-vous défendre les deux ceintures chez les plumes et les légers?

Je veux défendre les deux ceintures. J’ai dit que je voulais être actif. J’ai fait cette promesse et je veux la tenir.

Charles Oliveira, l’ancien champion des légers, sera à Perth pour le combat. Aimeriez-vous une première défense de titre contre lui?

Il a été un grand champion, avec une longue série de victoires. Il mérite sans doute de revenir direct dans la course au titre, même s’il va devoir affronter un gars avant. Plusieurs combattants méritent une chance pour le titre: Beneil Dariush, Charles Oliveira… Il y a aussi Conor McGregor qui affrontera Michael Chandler plus tard dans l’année. Il y a beaucoup de possibilités et de gros combats à faire dans cette catégorie des légers. Tout ça est très excitant pour moi. On verra ce qui se passera.

Une ceinture intérimaire des plumes sera en jeu à l’UFC 284 entre Yair Rodriguez et Josh Emmett pour désigner votre challenger. A terme, un quatrième combat contre l’ancien champion Max Holloway, que vous avez battu trois fois, est-il imaginable?

Beaucoup de gens se sont déjà demandés pourquoi j’avais fait le troisième combat contre Max Holloway. En faire un quatrième serait donc vraiment fou… La ceinture intérimaire est en jeu ce week-end entre Yair Rodriguez et Josh Emmett et le gagnant sera mon prochain challenger chez les plumes.