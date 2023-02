UFC 284: Makhachev peut-il dépasser la légende Khabib ?

Champion des légers depuis sa victoire sur Charles Oliveira en octobre dernier, Islam Makhachev remet son titre en jeu pour la première fois face à Alexander Volkanovski, le roi des plumes, ce week-end en Australie lors de l’UFC 284 (en direct à partir de 2h dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 2). Le Daghestanais peut-il un jour dépasser l’illustre carrière de son grand pote Khabib Nurmagomedov ? Eléments de réponse.

Cette fois, il ne sera pas dans le coin de son grand pote. Mais il lui murmure encore à l'oreille. Devenu coach d’Islam Makhachev suite sa retraite en octobre 2020, quelques semaines après la mort de son père Abdulmanap (ancien entraîneur des deux), Khabib Nurmagomedov n’a pas accompagné son vieux pote à Perth, en Australie, où le nouveau champion des légers de l’UFC depuis sa victoire sur Charles Oliveira en octobre à l’UFC 280 défend pour la première fois son titre face à Alexander Volkanovski, roi des plumes qui monte de catégorie en quête d’une deuxième ceinture. Khabib souhaite s’éloigner de la cage pour mieux s’occuper de sa famille et de ses proches. Mais même quand il n’est pas là, "The Eagle" reste dans l’ombre de son héritier.

"Il est avec moi tous les jours, explique Makhachev à ESPN. Tous les matins, il me demande combien je pèse, comment ça va, ce que j’ai mangé. Il me fait des plans sur tout ça. Il est peut-être plus nerveux que d’habitude car il n’est pas là et qu’il ne voit pas tout ça. Mais il va me donner de bons conseils." Successeur annoncé de Khabib, qui avait annoncé au moment de sa retraite avoir pour objectif principal de le mener à cette ceinture des légers qu’il portait encore quand il a tiré sa révérence, Makhachev poursuit le chemin tracé par son glorieux aîné. En ouvrant grand les bras au parallèle. "Je suis le nouveau Khabib, lance-t-il avec un sourire au micro de RMC Sport. Le Khabib 2.0!"

De quoi se poser une question. Makhachev peut-il signer une meilleure carrière que son copain et devenir le meilleur combattant daghestanais de l’histoire du MMA (et un des meilleurs de l’histoire tout court)? "L’élève" peut-il dépasser "le maître", guillemets obligatoires tant la relation entre les deux qui ont grandi ensemble – ils ont trois ans d’écart – n’épouse pas exactement ces deux termes? Initié au sambo combat (dont il deviendra champion du monde) et au MMA par la famille Nurmagomedov, l’intéressé refuse de rentrer dans le jeu de la comparaison hypothétique. "Je ne pense pas à ça, à faire mieux que lui ou quelqu’un d’autre, lance Makhachev. Je pense juste à moi-même. Je veux être champion UFC et le meilleur combattant au monde toutes catégories confondues."

Aujourd’hui trop précoce, la question pourrait finir par virer légitime. L’actuel champion des légers de l’UFC ne rattrapera pas Nurmagomedov sur un point. Khabib a quitté le MMA avec un bilan immaculé, invaincu à 29-0, perspective enterrée dès 2015 pour Makhachev avec sa seule défaite en carrière (23-1), un TKO infligé par le Brésilien Adriano Martins pour le deuxième combat du Daghestanais à l’UFC. S’il ne perd plus jusqu’à la fin de sa carrière, Makhachev ne pourra jamais effacer ce 1 dans la colonne défaite(s). 1-0 Khabib. Mais pour le reste… Arrivé dans l’organisation mastodonte du MMA à 16-0, Nurmagomedov a remporté ses treize combats à l’UFC avant sa retraite. Lancé sur une série de onze victoires depuis le revers face à Martins, son grand copain ne sera plus qu’à une petite marche de celle de Khabib s’il bat Volkanovski ce week-end.

Vu son âge (31 ans) et son envie de continuer à monter dans l’octogone, on peut même imaginer qu’il la dépasse. Avec à l’horizon la série record historique du Brésilien Anderson Silva, l’ancien champion des moyens, et ses seize succès de rang à l’UFC. S’il finit par trôner en haut de ce classement, cet argument pèsera lourd en faveur de Makhachev. S’il s’impose contre Volkanovski, face à qui il s’avance en grand favori des spécialistes, il aura aussi battu le numéro 1 toutes catégories confondues de l’UFC, ce que Khabib n’a jamais eu l’occasion d’accomplir. Un succès devrait permettre à Makhachev, actuel numéro 2, de prendre la tête de ce classement alors que sa carrière est en cours.

Un accomplissement seulement réussi par Khabib au crépuscule de son parcours, après son dernier combat contre Justin Gaethje, quand il avait réclamé ce statut (souhait exaucé) au micro. Il n’aura donc pas gardé cette place très longtemps alors que son copain pourrait pousser la chose beaucoup plus loin. "Je viens en Australie pour être le meilleur combattant toutes catégories confondues, confirme-t-il. Pour que quand les gens se souviendront de moi, ils ne disent pas seulement ‘champion UFC’ mais 'meilleur combattant de la planète'. C’est le rêve de tous les combattants. Et c’est le mien. Je pense être meilleur que tous les autres." Et de conclure comme un point d’exclamation: "Si je suis en forme et que j’ai fait un bon camp d’entraînement, personne ne peut me battre. (…) Autour des 70 kilos, c’est mon terrain de jeu. Personne ne peut venir d’une autre catégorie et discuter avec moi."

Makhachev pourrait également dépasser Khabib en temps passé avec une couronne de champion. Les dominations infligées à la concurrence par Nurmagomedov lors de ses dernières sorties dans la cage fait parfois oublier que son règne ne fut pas si long. Champion des légers après sa victoire sur Al Iaquinta en avril 2018, Khabib a défendu sa ceinture "seulement" trois fois: Conor McGregor en octobre 2018, Dustin Poirier en septembre 2019 et Justin Gaethje en octobre 2020. Le tout l’a mené à 1077 jours sur le règne, record de cette catégorie. Si beaucoup l’imaginaient régner longtemps après avoir battu Oliveira, question de qualités et de style, imaginer Makhachev battre ces 1077 jours n’est pas une garantie. Il faudra d’abord passer l’obstacle Volkanovski, pas simple, et surtout rester dans cette catégorie. "Je peux sans doute continuer à couper pour les légers, explique-t-il à RMC Sport, mais ça va être compliqué pour mon corps. C’est pour ça que je veux monter."

Makhachev évoque déjà une défense du titre des légers après Volkanovski, contre le vainqueur du combat entre Oliveira et Beneil Dariush A court ou moyen terme, son avenir devrait s’inscrire à l’étage supérieur, chez les welters. Avec l’idée annoncée de devenir double champion en simultané comme Conor McGregor, Amanda Nunes, Daniel Cormier et Henry Cejudo dans le passé (Volkanovski peut aussi le réaliser ce week-end face à Makhachev). "Monter dans la catégorie supérieure, ce n’est pas la même chose que de défendre sa ceinture. Cela vous donne une nouvelle cible, une nouvelle motivation." Un double titre qui le séparerait de Khabib, qui n’a jamais voulu s’y essayer, ce qu’on lui a parfois reproché en fin de carrière.

Au bout de sa carrière, on soulignera aussi sans doute que Makhachev proposait un style plus complet et varié que celui de Nurmagomedov. Il y a le striking, où Islam paraît un cran au-dessus de Khabib, et la variété du "jeu". S’il a tout de même signé des KO/TKO dans sa carrière, dont deux à l’UFC… comme Makhachev, l’ancien champion des légers se reposait beaucoup sur sa lutte suffocante pour annihiler la concurrence. C’est aussi le cas de son héritier, et Volkanovski a beaucoup travaillé pour tenter de contrer ça, mais la menace Makhachev semble plus étendu. Au point d’annoncer vouloir mettre l’Australien champion des plumes KO et non le soumettre au sol. "Contre Oliveira, j’ai dit que je voulais l’étrangler Oliveira car il avait le plus grand nombre de soumissions dans l’histoire de l’UFC. Et c’est ce que j’ai fait. (…) Là, certains disent que Volkanovski est le meilleur striker de l’UFC et c’est pour ça que je veux le mettre KO."

L’homme qui annonce vouloir affronter "n’importe qui, n’importe où" et prendre "tous les adversaires que l’UFC (lui) propose" n’aura sans doute jamais l’aura et la popularité de Khabib, boostées au maximum par sa victoire sur la superstar Conor McGregor. Compter à son tour "The Notorious" à son palmarès aiderait à le rapprocher sur ce plan, perspective ubuesque aujourd’hui mais qui pourrait grossir si l'Irlandais bat Michael Chandler au terme de l’émission The Ultimate Fighter (le combat se fera chez les légers) tant l’UFC sait combien donner à McGregor une chance pour une nouvelle ceinture ferait vendre.

Mais quoi qu’il arrive, l’héritage qu’il laissera ne sera pas aussi grand au Daghestan, où il lui est désormais "plus difficile de se balader dans la rue" mais où Nurmagomedov reste l’icône absolue de tout un peuple. Beaucoup diront aussi que sa carrière a été accélérée par Khabib. Que sa chance pour le titre avant d’avoir affronté le moindre top 5 de sa catégorie était seulement dû au fait d’être le successeur de Nurmagomedov et à la volonté de l’UFC d’avoir un "nouveau Khabib". Mais les faits resteront les faits. Et ils donneront peut-être raison à papa Nurmagomedov. Khabib a souvent expliqué que son père désignait Makhachev comme "le meilleur de (leur) salle", son fils compris. Dans quelques années, si tout tourne dans son sens, le monde du MMA pourrait approuver.