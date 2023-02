UFC 284: MAKHACHEV VS VOLKANOVSKI : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match ?

C’est le main event à ne pas manquer ce week-end ! Le champion poids légers, Islam Makhachev, retrouve Alexander Volkanovski dans la cage pour une défense de titre. On vous dit ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de l’UFC 284 Makhachev – Volkanovski !

La RAC Arena de Perth accueille cette semaine l’organisation de l’UFC. Le combat principal est assuré par le Russe Makhachev, et l’Australien Volkanovski. Les deux combattants n’ont plus rien à prouver dans la discipline, après avoir accumulé les titres et les matchs remportés.

En effet, le spécialiste du sambo compte 23 victoires en 24 combats. Quant à son adversaire, Volkanovski n’a plus connu la défaite depuis 2013. On vous dit ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de l’UFC 284 Makhachev – Volkanovski !

Ce dimanche à 4 heures, la chaîne TV RMC SPORT 2 retransmet en direct le combat Makhachev – Volkanovski.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.