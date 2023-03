UFC 285: cri de chèvre, série de pompes et défi lancé à Miocic… Comment Jones a célébré son triomphe expess contre Gane

Vainqueur du Français Ciryl Gane au premier round lors du combat pour la ceinture des lourds à l’UFC 285 samedi à Las Vegas, l’Américain Jon Jones a poussé un cri de chèvre, celui du GOAT, avant de défier Stipe Miocic, l’un des plus grands poids lourds de l'histoire, pour un combat très attendu au mois de juillet.

La bagarre n’aura duré que 124 secondes. Il n’y a pas vraiment eu de combat entre Jon Jones et Ciryl Gane lors de l’UFC 285 samedi à Las Vegas. Trop fort, l’Américain. Après avoir dominé les mi-lourds pendant dix ans, le voilà consacré roi des lourds, n’en déplaise à Francis Ngannou, ex-détenteur de la ceinture mais retiré de l’organisation de MMA faute d’accord avec Dana White.

"Stipe Miocic, j’ai vraiment envie de te battre"

C’est avec un cri de chèvre (goat en anglais), signe qu’il est bien le Greatest Of All Time, que "Bones" a conclu son discours à chaud dans la cage. "Bon Gamin" mis au tapis dès le 1er round, place désormais à la suite. Et la suite pour Jones, c’est un combat très attendu face à Stipe Miocic au mois de juillet. "Vous voulez me voir battre Miocic", a demandé Jon Jones au public, chaud bouillant, tandis que le visage du combattant américain d’origine croate, présent dans la T-Mobile Arena, apparaissait sur les écrans géants.

Et Jones de poursuivre, tout sourire : "On fait ce que les fans veulent ! J’ai vraiment envie de t’affronter, de te battre." Peut-être frustré par un combat aussi court contre Gane, Jon Jones a montré qu'il était déjà chaud. On l'a ainsi vu célébrer sa nouvelle ceinture par une série de pompes en coulisse en compagnie de Zion Clark, un lutteur né sans jambes. Vivement l'été...