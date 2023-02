UFC 285: "Face au monstre", le superbe film RMC Sport sur le choc Gane-Jones

Trois ans après son dernier combat, Jon Jones est de retour dans l'octogone de l'UFC pour disputer le titre des lourds au Français Ciryl Gane à Las Vegas (UFC 285, en direct à partir de 2h dans la nuit du 4 au 5 mars sur RMC Sport 2). Avant ce rendez-vous très attendu, RMC Sport vous propose une plongée dans le choc et dans le chemin torturé de la légende américaine avec son exceptionnel film "Face au monstre".

Face au monstre. Pour inscrire à jamais son nom dans l’histoire de son sport. Treize mois après son échec face à Francis Ngannou pour le titre des lourds de l’UFC, Ciryl Gane retrouve une chance de conquérir un Graal inédit pour le sport français. Mais pour atteindre son but, il va devoir passer par une légende. Face à notre "Bon Gamin" national se dresse un nom qui fait frissonner tout fan de MMA: Jon "Bones" Jones.

Plus jeune champion de l’histoire de l’UFC, sacré à 23 ans en 2011, l’Américain est un incontournable du débat sur le GOAT (le plus grand de tous les temps) de la discipline. Battu une seule fois dans une carrière pro débutée en 2008, une défaite qui n’en était pas vraiment une avec une disqualification pour coups de coude illégaux dans un combat qu’il maîtrisait largement, le garçon a dominé sans partage sur la catégorie des mi-lourds pendant dix ans: 2098 jours de règne cumulé – en deux fois – et quinze combats pour un titre sans jamais être battu (quatorze victoires et un no-contest), record du genre.

Un champion qui s’attaque désormais aux poids lourds, après trois ans loin de l’octogone, pour aller chercher une deuxième ceinture qui mettrait selon lui un terme aux discussions sur sa place de plus grand de l’histoire. Sur les pures performances sportives, difficile en effet de ne pas le placer tout en haut. Mais c’est tout ce qui s’est passé en dehors de la cage qui l’élimine du débat pour certains. Athlète fabuleux, "Bones" est aussi un homme torturé par de nombreux démons.

Ce fils de pasteur – papa aurait préféré qu’il l’imite plutôt que de devenir combattant – a multiplié les frasques sombres dans sa vie privée mais aussi connu des affaires de dopage au cours de son parcours sportif. Un personnage double face entre ombres et lumière, quoi, que RMC Sport vous propose de mieux (re)découvrir à travers un exceptionnel film de plus d’une heure sur son choc contre Gane. A travers le fil de sa vie, celui du combattant comme celui de l’homme, "Face au monstre" vous plonge dans ce qui fait sa force dans l’octogone et ses faiblesses en dehors. Un pur régal qui passionnera les initiés comme les profanes. Régalez-vous!