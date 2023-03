UFC 285 : Gane-Jones, le débrief, autopsie d'un cauchemar pour le "Bon Gamin"

24h heure après la défaite express de Ciryl Gane face à Jon Jones pour la ceinture mondiale chez les Lourds de l'UFC, le podcast "Fighter Club" analyse l'énorme désillusion.

Il n’y a pas eu de débat. Pas eu match. Deux minutes… et puis c’est tout (le résumé vidéo en exclu par ici). Treize mois après avoir buté sur Francis Ngannou, Ciryl Gane a encore vu son rêve de ceinture incontesté des lourds s’écrouler ce week-end à Las Vegas. Face à la légende Jon Jones, de retour dans la cage après trois ans d’absence, "Bon Gamin" n’a pas existé, battu sur soumission dans le premier round sans avoir rien montré. "Bones" règne sur une nouvelle catégorie et ne laisse plus beaucoup de doute sur le débat du plus grand combattant de tous les temps. La chute est dure, cruelle, mais la réalité des lacunes au sol a rattrapé le clan du combattant français. Comment se remettre de l’échec? Qu’est-ce qui a raté dans le combat? Gane doit-il changer des choses pour conquérir le Graal? Le RMC Fighter Club débriefe l’UFC 285 et la démonstration de MMA de Jon Jones face à Ciryl Gane avec en invité Julien Cazier, coach principal de la Gracie Barra Paris.

Un débrief à suvire en podcast audio ou en vidéo ci-dessus.