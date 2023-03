UFC 285: Gane vs Jones, le plus grand combat de l'histoire du sport français

Dans la nuit du 4 au 5 mars aura lieu l’un des plus grands combats de l’histoire du sport français. C'est la 2e chance pour Ciryl Gane de devenir le premier français champion du monde de l'UFC, la Champions League du MMA. Devant 20 000 personnes à Las Vegas, il tentera de faire tomber l’un des hommes les plus dangereux du globe, celui qui a dominé les mi-lourds pendant dix ans : l’Américain Jon Jones. La soirée JONES vs GANE à ne surtout pas manquer, ce samedi en exclusivité et en direct de la T-Mobile Arena, à Las Vegas, dès 23H sur RMC Sport 2.

En seulement 2 ans, Ciryl Gane a terrassé la catégorie des poids lourds avec 7 victoires en autant de combats. Il s’est ensuite incliné tout près du but en janvier 2022 face au Camerounais Francis Ngannou pour son premier combat pour le titre. Sauf que quelques mois plus tard, c’est le coup de théâtre : Ngannou annonce qu’il se retire de l’UFC et laisse donc son titre vacant !

Pour désigner le nouveau champion, l’UFC rappelle Jon Jones, l’homme qui détient le record du nombre de défenses de titres (11) et celui du plus grand nombre de victoires de la division (19) avec un total de 26 victoires pour 1 seule défaite en carrière (sur disqualification) mais inactif depuis 3 ans. Et en face : le génie français de la discipline, Ciryl Gane.

Jon Jones est un combattant considéré par certains comme le meilleur de tous les temps en MMA, même si ses frasques en dehors de la cage et ses passages par la case dopage l’écartent de la discussion pour beaucoup. Pour devenir le premier représentant français champion incontesté à l’UFC (après avoir déjà été champion intérimaire), Ciryl Gane s’attaque donc à une légende de l’UFC.

