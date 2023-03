UFC 285 : Jon Jones VS Ciryl Gane : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Ce week-end, la T-Mobile Arena de Las Vegas accueille le choc Jon Jones – Ciryl Gane. L’enjeu est fort pour le Français, qui peut obtenir la ceinture de la catégorie poids lourds. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de l’UFC 285 Jon Jones – Ciryl Gane !

Le Français n’a pas combattu depuis septembre, lors de l’UFC Paris. Ciryl Gane avait alors remporté son face à face contre Tai Tuivasa par KO/TKO, au troisième round.

Celui que l’on surnomme “Bon enfant” avait déjà tenté de décrocher la ceinture des poids lourds, en janvier 2022. Il s’était alors incliné face à Francis Ngannou. Du côté de Jon Jones, l’Américain est invaincu depuis 2009. Cependant, le dernier combat de Bones dans un octogone date de 2020. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le combat de l’UFC Jon Jones – Ciryl Gane !

Combat Jon Jones - Ciryl Gane en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le combat entre Jon Jones et Ciryl Gane est retransmis ce dimanche sur RMC Sport. Les combats de la carte préliminaire débuteront à partir de 2 heures, sur la chaîne RMC SPORT 2. Puis, dès 4 heures, les combattants de la main card prendront le relais, avant de laisser la place au choc entre Jones et Gane. Vous pouvez assister à la rencontre de l’UFC 285 en souscrivant l’offre d’abonnement RMC Sport avec engagement de 12 mois, au prix de 19 euros par mois. Ainsi, vous retrouvez tout le week-end les affiches des plus grandes organisations de MMA et de boxe. Par ailleurs, les consultants de la chaîne animent pour vous des émissions spéciales, dédiées aux sports de combat. Vous pouvez alors suivre l’actualité des compétitions, en direct ou en replay. Enfin, vous retrouvez l’intégralité des programmes diffusés sur l’écran de votre choix.

