UFC 285: Jones éteint Gane en deux minutes et devient roi des lourds!

De retour après trois ans d'absence, Jon Jones est devenu champion des lourds de l'UFC cette nuit à Las Vegas en soumettant Ciryl Gane d'une guillotine après deux minutes lors du premier round. Déjà battu par Francis Ngannou il y a treize mois, le Français rate sa deuxième chance mondiale. Jones, lui, écrit un peu plus sa légende avec un titre dans une deuxième catégorie.

Il n'y aura pas eu match. Deux minutes et puis c'est tout. Ciryl Gane a vite été pris dans une guillotine dans le premier round de son choc contre Jon Jones cette nuit à Las Vegas et a dû abandonner, laissant "Bones" savourer son retour à la compétition trois ans après avec la conquête de la couronne des lourds de l'UFC. Légende de la discipline, l'ancien roi des mi-lourds était entouré de questions avant son retour aux affaires à 35 ans. Il y a répondu avec fracas.

Ultra puissant après avoir mis Gane au sol et l'avoir coincé contre la cage, l'Américain réalise un exploit qui le porte un peu plus haut encore dans le classement du GOAT de son sport (le plus grand de tous les temps). Treize mois après l'échec contre Francis Ngannou, Gane rate une nouvelle chance mondiale et n'en retrouvera peut-être pas une de sitôt même si tout peut aller très vite chez les lourds.

Alors que des doutes entouraient son niveau en défense de lutte et au sol depuis sa défaite contre le Camerounais, "Bon Gamin" n'a pas su trouver la solution face à un combattant spécialiste du genre. Si proche et si loin, le Vendéen voit son rêve de titre incontesté à l'UFC s'écrouler et la France du MMA attend toujours son premier champion dans la plus grande organisation de la discipline. Gane devra maintenant rebondir. Sans doute lors d'un nouvel UFC Paris dans les mois à venir.

Jones, lui, peut déjà se préparer pour un choc contre Stipe Miocic, sans doute le plus grand lourd de l'histoire de l'UFC, déjà dans les tuyaux pour juillet prochain. Après avoir dominé les mi-lourds pendant dix ans, entrecoupés de plusieurs suspensions, il débute son règne chez les mi-lourds. "Bones" pouvait bêler comme une chèvre (goat en anglais) au micro après sa victoire. Le cri du GOAT.