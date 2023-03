UFC 285: le message de Ngannou à Jones après sa victoire expéditive contre Gane

L'ancien champion des poids lourds Francis Ngannou a posté un message de félicitations à Jon Jones pour son triomphe éclair face au Français Ciryl Gane samedi lors de l'UFC 285 à Las Vegas. Mais le Camerounais retiré de la prestigieuse ligue de MMA estime qu'il reste le "roi des lourds".

Francis Ngannou a apprécié le show. S'il ne fait plus partie des combattants UFC, faute d'accord avec son boss, Dana White, le champion camerounais a suivi avec attention le combat pour la ceinture des lourds entre Jon Jones et Ciryl Gane samedi à Las Vegas lors de l'UFC 285. Un main event qui n'aura pas pas duré très longtemps. Deux minutes, le temps que l'Américain mette au supplice "Bon gamin" au premier round. La ceinture laissée vacante par Ngannou revient à Jon Jones.

"Sincèrement, le roi des lourds"

"Good job Jonny Boy", a tweeté Francis Ngannou. Le Camerounais avait battu (lui aussi) Ciryl Gane il y a 13 mois à Paris. Son dernier combat à l'UFC. Et s'il ne conteste pas le triomphe de Jon Jones, il estime être toujours le meilleur poids lourds de la planète. "Sincèrement, le roi des lourds", a signé Ngannou dans son tweet.

De son côté, Ciryl Gane ne met pas au même plan ses deux défaites : "Ce n'est pas la même chose, a déclaré "Bon Gamin" après sa défaite. Contre Francis Ngannou, on a perdu sur du pointage. Il a su saisir des occasions et utiliser sa force. Là, je ne sais plus quelle action il y a eu mais ça a dérapé, il a su prendre mon côté et il m'a tout de suite amené au sol de cette manière-là. Il a su saisir une opportunité. Il a voulu prendre mon dos, j'ai défendu mon dos, j'ai refait face et ensuite j'ai fait des erreurs sur la guillotine. C'était différent mais c'était encore des erreurs."