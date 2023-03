UFC 285: les images de la pesée Gane-Jones, sous les yeux de la légende McGregor

C'était la dernière étape avant le rendez-vous historique, le plus grand combat de l'histoire du sport français (dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 2). Ciryl Gane et Jon Jones ont été tous les deux pesé à environ 112kg sous les yeux de Conor McGregor.

Un conseil : soyez devant votre écran. Dans la nuit de samedi à dimanche aura lieu l’un des plus grands combats de l’histoire du sport français. C'est la deuxième chance pour Ciryl Gane de devenir à 32 ans le premier français champion du monde de l'UFC, et de marquer l’histoire du MMA.

Devant 20.000 personnes à Las Vegas, il va tenter de faire tomber l’un des hommes les plus dangereux du globe, celui qui a dominé les mi-lourds pendant dix ans : l’Américain Jon Jones (35 ans), considéré par beaucoup comme le "GOAT" (le plus grand de tous les temps), et qui signe son come-back après trois ans loin de la cage.

McGregor a fait le show

Pour suivre cet UFC 285 qui s’annonce grandiose, avec également le retour aux affaires de la reine Valentina Shevchenko et le plus gros test en carrière du phénomène Shavkat Rakhmonov, il faudra se brancher dès 23h sur RMC Sport 2. Avant leur combat, Gane et Jones ont eu rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi pour la pesée publique ouverte au public.

"Jones s’est accaparé l’énergie de la foule, Ciryl était plus tranquille, plus posé, mais il a promis de faire un beau show. Jones a pris de la musculature, c’est certain, mais il a une petite brioche, soyons honnête (rires). Globalement, c’était une très bonne pesée", raconte Taylor Lapilus, combattant MMA, consultant RMC Sport et qui sera aux commentaires pour ce choc.

Sur la balance, Gane et Jones ont affiché respectivement 112,2 et 112 kilos. Avant de se défier du regard, sans provocation, avec un large sourire du Français. Le tout sous les yeux d’un certain Conor McGregor, présent à Las Vegas et qui a pu constater que sa cote de popularité était au plus haut. Pour rappel, le "Notorious" a accepté d’être l’un des deux coachs de "The Ultimate Fighter", l’un des programmes phares de l’UFC, et il sera de retour cette année pour défier Michael Chandler. Après une entrée digne d'un film, il a visiblement choisi son camp en gratifiant... Jones d'une accolade.