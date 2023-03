UFC 286: ça a chauffé entre Usman et Edwards après la pesée

A la veille de leurs retrouvailles à Londres pour l'UFC 286 (en direct à partir de 20h30 sur RMC Sport 2), Kamaru Usman et Leon Edwards se sont échangés quelques amabilités en coulisses, juste après une pesée déjà sous tension.

L'ambiance monte à 24 heures des retrouvailles entre Leon Edwards et Kamaru Usman (en direct à partir de 20h30 sur RMC Sport 2). Lors de la pesée ce vendredi, les deux hommes ont déjà montré une certaine impatience en se lançant quelques regards. Mais le ton est rapidement monté. '"Oh il parle maintenant ? Demain soir, on ne parle pas, on va se battre" a lancé Kamaru Usman.

Ce à quoi Leon Edwards a répondu par une formule légendaire, "Headshot ! Dead !" (punchline qu''il avait sortie juste après sa victoire contre Usman au mois d'août), avant de haranguer la foule londonienne. "Demain soir, ce sera encore un show les gars ! je vais lui remettre un kick dans la tête et le mettre KO."

"On verra demain sal***"

Après la pesée, l'ambiance était électrique en coulisses. Usman et Edwards ont échangé des mots forts, parmi lesquels a fusé "on verra demain sal***". Les deux hommes ont dû être séparés par la sécurité. Détrôné par Leon Edwards en août dernier dans un combat qu’il dominait, Kamaru Usman compte prendre sa revanche et récupérer la ceinture des welters ce samedi soir à Londres dans l’affiche principale de l’UFC 286.

Pas du genre à se trouver des excuses, le Nigérian a travaillé pour revenir plus fort. Avec l’envie de remettre les points sur les i et "un sentiment de violence" en lui. "Ce n’était pas ma première défaite, rappelle à RMC Sport celui qui avait déjà connu un revers lors de son deuxième combat pro en mai 2013. Et tout le monde a vu ce qui s’était passé après ma première défaite : j’ai fracassé tout le monde avec dix-neuf victoires de suite. Leon a réveillé quelque chose en moi en m’envoyant dormir au sol."

En face, Leon Edwards ne s'avance pas avec le statut de favori, lui qui doit encore prouver qu’il mérite sa place à la table des plus grands. "C’est mon sixième combat principal d’un événement UFC. Ça fait longtemps que je suis là et longtemps que je suis dans ces gros combats, explique-t-il au micro de RMC Sport. Il y avait probablement plus de pression sur le combat précédent que sur celui-là car je voulais prouver que j’étais le meilleur au monde. Cette fois, je viens juste cimenter ce statut. Je n’ai plus combattu à la maison depuis quatre ans donc je suis excité de pouvoir le faire. Quand je vais gagner, je fêterai ça avec mon équipe et mon pays. Ça va être génial."