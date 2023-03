UFC 286: Gaethje-Fiziev, grand spectacle garanti

Il n’y a pas que Edwards-Usman. Deuxième affiche principale de l’UFC 286, ce samedi soir à Londres (en direct à partir de 20h30 sur RMC Sport 2), le choc entre Justin Gaethje et Rafael Fiziev chez les légers promet de faire des étincelles tant les deux font le show chaque fois qu’ils montent dans l’octogone. Présentation.

Quand on les interroge, le champ lexical vire vite à la bagarre. Les mots "sang", "violence", "dégâts" ou "folie" se mêlent comme une promesse. Celle de trois rounds, et même sans doute moins, d’un grand spectacle garanti. Si le combat entre Leon Edwards et Kamaru Usman pour la ceinture des welters est celui qui présente le plus d’enjeux ce samedi soir à Londres lors de l’UFC 286, il n’est pas le plus attendu pour tout le monde. Pour beaucoup, ce statut revient à la deuxième affiche principale de l’événement britannique: Justin Gaethje, numéro 3 du classement des challengers des légers, face au numéro 6 Rafael Fiziev.

Avant même de les voir monter dans la cage, il y a peu de suspense sur ce à quoi on va assister: une "guerre", dans le pur sens combat du terme, dans laquelle ils vont se renvoyer coup pour coup jusqu’à voir un des deux tomber. Un feu d’artifice plus que logique vu à qui on a affaire. Deux furieux qui récoltent souvent un chèque pour le show proposé dans la cage. Star de l’UFC malgré un bilan presque à l’équilibre dans l’organisation (6-4), Gaethje doit sa réputation à sa générosité dans l’effort. Sur ses sept premiers combats à l’UFC, il enquille… neuf bonus de "combat de la soirée" ou "performance de la soirée"!

Celui qui a signé le "combat de l’année 2021" à l’UFC avec Michael Chandler, autre prototype du même genre, en compte aujourd’hui dix. Ce qui en fait le seul à afficher un taux de bonus de 100% (dix sur un total de dix combats) parmi les combattants en ayant au moins pris dix dans leur carrière à l’UFC. Déjà huitième de l’histoire sur les bonus "combat de la soirée", "The Highlight" – son surnom, qui résume tout – peut grimper au cinquième rang si sa danse londonienne avec Fiziev régale à la hauteur des attentes. "Je suis le combattant le plus excitant de l’histoire", avance-t-il face à la caméra de RMC Sport. On ne sera pas aussi catégorique. Mais il rentre sans souci dans la discussion.

De l’autre côté, son adversaire azerbaïdjanais reste sur cinq bonus "performance de la soirée" ou "combat de la soirée" sur ses cinq derniers combats, pour autant de victoires. Bref, le risque de s’ennuyer frôle le zéro. Les deux vont avancer et frapper, encore et encore. Ils aiment trop ça. "J’adore causer des dégâts à mes adversaires et faire des smoothies avec du sang dans une cage, lance Fiziev au micro de RMC Sport. (…) Ce combat va être fou." "Ça va être fun, confirme Gaethje. Si tu m’as déjà vu combattre, tu sais à quoi t’attendre. Je vais mettre le feu à la salle et donner à tout le monde le rush d’adrénaline qu’ils sont venus chercher. (…) Quand tu me combats, d’habitude, quelqu’un saigne. Je préférerais ne pas avoir son sang sur moi mais je le ferai couler sur le sol. Peu importe en fait, je m’en fous."

Ancien champion intérimaire de la catégorie avant d’être battu par Khabib Nurmagomedov en 2020 puis par Charles Oliveira en 2022 pour la ceinture incontestée, l’Américain espère mettre son adversaire venu du muay-thaï "KO au premier round" pour se rapprocher de ce qui reste son seul objectif: monter sur le trône des légers de l’UFC. A trente-quatre ans, l’ancien champion du World Series of Fighting (organisation depuis devenue le PFL) sait que sa carrière "ne durera plus très longtemps". Mais pas question de changer ce style généreux qui ravit les fans mais raccourcit sans doute sa carrière à chaque sortie.

L’ancien très bon lutteur universitaire, discipline débutée à quatre ans, continuera de faire parler ses poings pour électriser la foule. "Je suis fier de mes performances, des efforts que je mets dedans et de l’excitation que j’apporte aux fans. Je suis le combattant le plus excitant qui ne soit jamais monté dans une cage. Si j’ai du succès debout, et que je crois en mes qualités sur ce plan, je n’ai pas besoin de les amener au sol. C’est juste comme ça que je gagne. J’ai battu tous mes adversaires avec mon striking. Le plus dangereux striker que j’ai affronté était Edson Barboza et je l’ai battu comme ça. Je l’ai défoncé avec des coups de pied et je l’ai mis KO. Il n’y avait pas besoin de l’amener au sol, pareil avec 'Cowboy' Cerrone, Michael Johnson ou James Vick. Et même dans les combats que j’ai perdus… Je causais beaucoup de dégâts à Eddie Alvarez pendant notre combat. Je faisais aussi du bon boulot là-dessus contre Dustin Poirier avant de me faire attraper."

On pourrait croire que le garçon se contente d’avancer et de frapper fort sans idée derrière. Erreur. "Ce n’est pas ce que je fais, rétorque-t-il. Ça ressemble sans doute à ça quand on me regarde combattre mais il y a une méthode derrière ma folie. Il y en a toujours eu une. Et je vais encore ramener cette folie dans la cage contre Fiziev. (…) On veut tous terminer avant la limite pour sortir de la cage au plus vite. Nous ne sommes pas payés à la minute mais au combat. Mais je me suis entraîné dur et je suis prêt à traverser l’enfer pendant quinze minutes s’il le faut." Ne ratez pas Gaethje contre Fiziev. Car eux ne vont pas se louper.