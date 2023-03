UFC 286 : Leon Edwards – Kamaru Usman : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Ce samedi soir, assistez au troisième choc entre Leon Edwards et Kamaru Usman. La ceinture est en jeu dans ce duel des welterweights. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de l’UFC 286 Edwards – Usman !

Le troisième volet de la trilogie Edwards – Usman a lieu ce week-end. Le champion Kamaru Usman a perdu son titre lors de sa précédente rencontre face à Leon Edwards. En effet, l’Anglais est parvenu à remporter le combat par KO, dans les premières secondes du dernier round.

Forts de ses 16 victoires en UFC, le “Nigerian Nightmare” compte prendre sa revanche, et récupérer la ceinture. Toutefois, Kamaru Usman sort tout juste d’une blessure à la main. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Leon Edwards – Kamaru Usman !

UFC 286 : Leon Edwards – Kamaru Usman en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le combat entre Leon Edwards et Kamaru Usman est retransmis en direct ce samedi, dès 20 heures. Les deux combattants s’affrontent à Londres, dans l’octogone de l’O2 Arena. Dans un premier temps, vous assisterez aux matchs de la carte préliminaire, avant de retrouver la carte principale à partir de 22 heures. Vous pouvez regarder tous les combats de MMA et de boxe du week-end, en optant pour l’offre sans engagement Pass Combat au prix de 10 euros. Les plus grandes affiches sont disponibles en direct, mais aussi en replay, jusqu’au dimanche 23 heures 59. Une fois cette heure passée, votre abonnement s’arrête automatiquement, sans aucune démarche de votre part. En plus des combats, les journalistes et les consultants RMC Sport animent des émissions consacrées aux différentes disciplines. Débats, reportages, temps forts, toute l’actualité du MMA est décryptée. Vous accédez à tous les contenus RMC Sport sur l’écran de votre choix, et via l’application RMC Sport.

