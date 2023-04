UFC 287 : Alex Pereira – Israël Adesanya 2 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir les combats ?

Ce week-end, l’UFC revient avec une nouvelle carte. Pour le main-event, Alex Pereira retrouvera Israël Adesanya. Voyons comment suivre ce combat en direct et dans les meilleures conditions.

L’heure de la revanche. Favori lors de son premier combat face à Alex Pereira, Israël Adesanya avait dû s'incliner sur TKO à l’occasion du cinquième et dernier round.

Une défaite synonyme de perte du titre des poids moyens de l’UFC pour le combattant nigérian naturalisé néo-zélandais. Moins de 6 mois après ce premier combat, les deux hommes se retrouvent à nouveau dans l’octogone à l’occasion de cet UFC 287. Une nouvelle défaite d’Adesanya pourrait mettre un terme à la rivalité entre les deux combattants tandis qu’une victoire de celui qui est surnommé The Last Stylebender pourrait déboucher sur un troisième combat. Avant ce nouveau combat entre les deux hommes, Adesanya affiche une carte de 23 victoires pour seulement 2 défaites. De son côté, Alex Pereira affiche une carte de 7 victoires pour une seule défaite. Fait étonnant, c’est lors de son premier combat que le brésilien avait connu sa première défaite avant d’enchaîner 7 victoires, dont la majorité par KO ou TKO. Pour ce deuxième duel entre les deux hommes, Israël Adesanya part à nouveau avec la faveur des bookmakers. Pour suivre ce combat pour la ceinture des poids moyens de l’UFC, on vous précise l’heure et la chaîne de diffusion dans le paragraphe suivant.

UFC 287 : Pereira - Adesanya : à quelle heure ?

Ce combat entre Pereira et Adesanya est prévu en main event de cette carte, dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4 heures du matin sur la chaîne RMC Sport 2. Pour suivre l’affrontement, il faudra donc opter pour une offre RMC Sport. En ce moment, le groupe propose une offre incluant l’ensemble de ses chaînes et beIN SPORTS pour un tarif de 29 euros par mois si vous souscrivez sur une période de 12 mois.

