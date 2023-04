UFC 287: Pereira-Adesanya, une rivalité dingue et unique en son genre

Anciens rivaux en kickboxing, Alex Pereira et Israel Adesanya se sont retrouvés à l’UFC quelques années plus tard, titre des moyens en jeu. Et le Brésilien s’est encore imposé malgré la domination du Nigérian naturalisé néo-zélandais, comme dans leur ancienne discipline. Focus sur une rivalité pas comme les autres avant les retrouvailles ce week-end à Miami dans le combat principal de l’UFC 287 (en direct à partir de 2h dans la nuit de samedi à dimanche).

Imaginez une seconde. Vous êtes bon dans votre travail. Mais un concurrent arrivé sur votre poste fait mieux que vous sur deux gros dossiers confiés par la direction. Vous décidez de changer d’employeur. Et quelques années plus tard, le même concurrent vient vous retrouver dans votre nouvelle boîte pour vous piquer votre place. Chaque fois, vous avez paru travailler plus efficacement que lui. Mais chaque fois, il a trouvé une solution pour s'imposer. Bienvenue dans le monde d’Israel Adesanya et de son meilleur ennemi Alex Pereira.

Entre l’ancien champion des moyens de l’UFC et l’homme qui lui a pris la couronne en novembre dernier, qui se retrouvent pour une nouvelle danse dans la cage ce week-end à Miami dans le combat principal de l’UFC 287, la rivalité s’habille de contours uniques. Un antagonisme qui court depuis sept ans, avec son côté traque. Tout débute en avril 2016 dans une autre discipline, le kickboxing. Lors de l’événement Glory of Heros en Chine, Pereira s’offre la première entre les deux sur décision unanime. Quinze mois plus tard, en juillet 2017, le Brésilien récidive avec un KO au troisième round – le seul reçu par son rival dans sa carrière avant… leur combat en MMA – sur un crochet gauche dévastateur.

Comme beaucoup d’observateurs, Adesanya pensait mériter la victoire sur le premier. Et il dominait le deuxième avant de se faire éteindre. Forcément frustrant pour le vaincu… Derrière, Pereira deviendra double champion du GLORY, la grande organisation du kickboxing, chez les moyens et les mi-lourds. Adesanya, lui, dira adieu au pieds-poings après ce KO et basculera pour de bon vers le MMA (où il combattait en pro en parallèle depuis mars 2012) pour aller remporter le titre de l’Australian Fighting Championship quelques jours plus tard avant d’entamer son parcours à l’UFC début 2018.

Mais Pereira, qui cultive lui-même son idée de transition depuis son premier combat pro dans la discipline en octobre 2015, ne va pas le lâcher malgré l’éloignement. En février 2019, quand "The Last Stylebender" affronte la légende brésilienne Anderson Silva à l’UFC 234, "Poatan" est dans le coin de son compatriote. Un an plus tard, une interview va l'inciter à passer le pas. Sacré champion incontesté des moyens quelques mois auparavant, Adesanya va titiller Pereira très fort dans une interview à Sporting News Australia début mars 2020, juste avant sa défense de titre contre Yoel Romero.

>>> le film du précédent combat totalement dingue entre Adesanya et Pereira

"Ce gars regarde tous mes combats, lance Adesanya, et chaque fois, il dit un truc du genre: 'J'ai battu ce gars'. Au final, personne ne sait qui il est. Et quand je serai une légende, vous le trouverez dans un bar en train de répéter ça pour essayer de convaincre une fille sous crack de faire des choses avec lui." Huit mois plus tard, en novembre 2020, le Brésilien combat pour la première fois en MMA depuis quatre ans et demi. Avant de rejoindre un an plus tard une UFC forcément intéressée par l'histoire à raconter entre les deux.

Les mots signés Adesanya ont allumé un feu. "Cette interview m'a tellement motivé, avoue Pereira dans le Countdown de l'UFC 287 publié ces derniers jours. Je me suis senti challengé. Et quand c'est le cas, personne ne peut m'arrêter. J'avais trouvé mon nouveau challenge, et c'était à l'UFC." Avec un Adesanya qui a lavé sa catégorie, à l’image de ses deux victoires sur Robert Whittaker, l’UFC flaire le bon coup et accélère la trajectoire du Brésilien avec seulement deux combats avant de le placer face à un top 5, Sean Strickland, au style parfait pour lui et qu’il éteint au premier round en juillet dernier à l’UFC 276.

Le rendez-vous est fixé. Après deux valses en kickboxing, la troisième danse sera dans une cage de MMA. Avec en jeu le titre des moyens de l’UFC, plus grande organisation de la discipline, même si Pereira ne compte alors que sept combats pros en MMA. "L’UFC sait ce qu’elle fait, sourit Adesanya avant leurs retrouvailles à l’UFC 281. Ils lui ont donné les bons combats pour le mener à moi. Je m’attendais à ça. (…) Alex ne serait pas là sans moi. J’ai nettoyé ma catégorie, détruit tout le monde en face, et créé le chemin pour qu’il arrive à moi. Sans ça, il aurait été exposé pour ses faiblesses depuis longtemps."

Avant ce rendez-vous, Adesanya explique devoir absolument gagner "à cause de (leur) histoire commune". De son côté, Pereira n’a rien à perdre. Une victoire du champion en titre en MMA, où il compte beaucoup plus d’expérience, serait logique. Mais s’il choque le monde en le battant encore, il s’empare de l’or et devient pour de bon l’épouvantail de son rival. Le Brésilien au côté monstre foid et à la puissance terrifiante joue son rôle et entame une guerre psychologique pour rentrer dans la tête du Nigérian naturalisé néo-zélandais. Il multiplie les piques à son encontre, le chambre sur ses méthodes d’entraînement. Pereira "trolle" Adesanya, comme on dit aujourd’hui. La suite appartient à l’histoire de l’UFC.

Dans un Madison Square Garden (New York) bouillant, "Poatan" perd au moins trois des quatre premiers rounds, avec un Adesanya moins sur le frein à main que lors de ses prestations précédentes et qui montre sa supériorité technique notamment sur les phases de grappling et/ou lutte, mais profite d’une blessure à la jambe de son adversaire sur un coup de pied mal placé pour le cadrer contre la cage et le mettre TKO. L’ancien champion a eu beau jouer sur l’imagerie de Jigsaw – personnage fictif qui punit les gens pour leurs mauvaises actions du passé – dans l’approche du combat, la réalité l’a encore mené à une défaite contre le nouveau roi des moyens, sa deuxième en carrière en MMA après celle face à Jan Blachowicz en mars 2021, quand il était monté de catégorie pour défier celui qui détenait alors la ceinture de champion des mi-lourds et tenter de devenir double champion mais avait fini par être dominé physiquement au sol.

Cinq mois plus tard, Adesanya arrive à Miami pour prendre sa revanche. La revanche de la revanche de la revanche, pour être exact. Avec un discours qui ne laisse aucune place au doute sur son envie: "C’est ma dernière chance, je vais donner tout ce que j’ai". S’il bat son vieil ennemi, "Izzy" récupérera sa ceinture et pourra reprendre son règne sur les moyens. S’il perd, alors que certains le voient prendre sa retraite, il pourrait tout de même la récupérer plus vite que prévu si l’énorme "Poatan" (il reprend une quinzaine de kilos après la pesée) passe chez les mi-lourds comme beaucoup l'imaginent.

Quoi qu’il arrive, Pereira restera celui qui l’aura le plus enquiquiné sur les deux disciplines dans lesquelles il a brillé. Meilleur techniquement dans la palette globale du MMA même s’il ne possède pas la même puissance pour éteindre sur un coup, Adesanya a les armes pour enfin faire tomber le Brésilien (qui travaille son sol avec son compatriote Glover Teixeira, ancien champion des mi-lourds, mais garde de grosses lacunes sur ce plan). Reste à savoir comment il abordera psychologiquement ce nouveau rendez-vous avec celui qui lui a tant fait de mal. Craintif? Avec la peur de voir le même schéma se reproduire?

"Il y pense toujours, c’est sûr, il ne peut pas l’effacer de sa tête", lançait Pereira avant leur combat à l’UFC 281. "On ne s’aime pas mais respect", lui avait lâché son rival dans la cage à New York après sa défaite. Adesanya, qui compte faire mentir la statistique qui montre que les anciens champions sont bien plus souvent battus que le contraire dans des revanches immédiates, ne cache pas combien ce choc prend un tour particulier: "La ceinture n'a pas d'importance. Je dois juste battre ce gars." Jamais trois sans quatre ou l’histoire qui bascule enfin de l’autre côté? Réponse ce week-end. Sans doute le point final d’une rivalité unique en son genre.