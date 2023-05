UFC 288 : Aljamain Sterling - Henry Cejudo : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le combat ?

Ce week-end, l’UFC revient. A l’occasion de l’UFC 288, Aljamain Sterling défie Henry Cejudo. Découvrons maintenant comment les téléspectateurs pourront suivre ce combat.

Ce duel entre Aljamain Sterling et Henry Cejudo sera le main-event de cet UFC 288. Dans la catégorie des poids coqs, le champion Aljamain Sterling défie Henry Cejudo dans un duel 100 % américain.

A noter que l’américain Cejudo a été champion olympique de lutte dans la catégorie des moins de 55 kilos. C’était en 2008 à Pékin. Avant ce duel entre les deux hommes, Aljamain Sterling affiche une carte de 22 victoires pour seulement 3 défaites. De son côté, Henry Cejudo en est à 16 victoires pour 2 défaites en 18 combats de MMA. Au sein de l’organisation de l’UFC, Sterling affiche un bilan de 14 victoires pour 3 défaites. Depuis 2021, le combattant américain a remporté ses 3 défenses de ceinture. Lors de l’UFC 280, il était d’ailleurs venu à bout de T.J Dillashaw sur TKO. En face, le revenant Henry Cejudo n’a plus combattu depuis 2020. Lors de son dernier combat, il avait assuré la défense de son titre face à Dominick Cruz en l’emportant par KO. Pour ce nouveau combat pour le titre des poids coqs, les bookmakers sont très hésitants et placent Cejudo comme légèrement favori par rapport à son compatriote. Si vous voulez en savoir plus sur la diffusion de ce combat, restez bien avec nous.

Aljamain Sterling vs Henry Cejudo: à quelle heure ?

Ce combat entre Aljamain Sterling et Henry Cejudo est programmé comme le dernier combat d’une carte qui commencera à partir de 4 heures du matin ce dimanche sur RMC Sport 2. Pour ce nouveau week-end de sports de combat, RMC Sport renouvelle son offre du « Pass Combat ». Il s’agit d’un pass qui vous permettra d’accéder à 100 % des combats du week-end en live ou en replay, pour seulement 10 euros et sans engagement de durée.

