UFC 288: Sterling s'offre Cejudo après un gros combat et conserve le titre des coqs

Après un combat très disputé en main event de l'UFC 288 (sur RMC Sport), Aljamain Sterling s'est imposé à la décision partagée pour garder son titre de champion des coqs face à Henry Cejudo, qui faisait son retour trois ans après sa dernière apparition dans la cage.

Il était de retour pour tenter d’écrire l’histoire. Mais la marche était sans doute un peu trop haute. Trois ans après sa dernière apparition dans la cage, l’ancien double champion Henry Cejudo signait son come-back dans la nuit de samedi à dimanche lors de l’UFC 288 avec l’objectif de reprendre le titre des coqs à Aljamain Sterling, l'actuel patron de la catégorie (diffusé en direct et en exclusivité sur RMC Sport 2).

Sterling-O'Malley pour bientôt ?

Présenté comme moins efficace en striking, moins à l’aise en lutte, mais plus grand et plus puissant, Sterling est parvenu à infliger à Cejudo sa troisième défaite en carrière. Après un combat disputé, il l’a emporté à la décision partagée et ainsi conservé son titre de champion chez les coqs, la deuxième catégorie la plus légère de l'UFC. Cejudo, qui rêvait devenir le premier combattant de l'histoire de l'organisation champion dans trois catégories différentes, s’est incliné au bout de cinq rounds de haut niveau. Avant d’entretenir le suspense sur la suite de sa carrière.

"On va réfléchir. Je vais parler à Dana [White, le patron de l'UFC] et à ma femme. Qui sait, c’était peut-être la dernière fois que l'on me voyait dans l'octogone", a réagi le combattant de 36 ans, sans officialiser sa retraite. Sterling, lui, a un seul nom en tête pour son prochain combat : le phénomène Sean O'Malley. Les deux hommes se sont d'ailleurs chauffés samedi soir. O’Malley est même monté dans la cage pour provoquer Sterling et lancer les hostilités. Ça promet !