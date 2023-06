UFC 289 : Nassourdine Imavov - Sean Strickland : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat ?

Ce week-end, l’UFC est déjà de retour. Dans les différents combats annoncés, Nassourdine Imavov défie Sean Strickland. Le combat principal qui est prévu est l'affrontemente entre Amanda Nunes et Irene AldanaDécouvrons ensemble comment suivre ces duels en direct.

Pour cet UFC 289, ne loupez pas l’affrontement entre Nassourdine Imavov et Sean Strickland sur RMC Sport. Néanmoins, ne manquez pas le main-event de la soirée mettra aux prises la combattante brésilienne Amanda Nunes à la mexicaine Irene Aldana dans la catégorie des poids coqs.

Offre RMC Sport Profitez du Pass Combat ! Profitez de l'offre RMC Sport pour voir le match de ce weekend ! J'en profite

Après avoir remporté de magnifiques victoires contre Ian Heinisch, Edmen Shahbazyan et Joaquin Buckley, le jeune talent du MMA Factory a connu un arrêt brutal dans sa progression. Nassourdine Imavov avait alors subi une défaite face à Sean Strickland lors de son premier combat en tête d'affiche. Confronté aux conséquences de cette défaite, le Français a été rétrogradé en carte préliminaire et se mesurera à Chris Curtis. Dans le classement middleweight, les deux combattants occupent actuellement respectivement les douzième et quatorzième places.

Cliquez ici pour profiter de l’offre RMC Sport

Si Nunes devait combattre pour le titre face à Julianna Pena, le combat a été annulé pour blessure de la concurrente américaine. C’est donc Irene Aldana qui tentera de décrocher la ceinture de la catégorie. Forte d’un bilan de 14 victoires pour 6 défaites, la combattante mexicaine ne partira pas avec la faveur des pronostics. Car en face, la Brésilienne affiche une carte de 22 victoires pour 5 défaites. Sur ses 17 combats à l’UFC, Amanda Nunes affiche une carte de 15 victoires pour seulement deux défaites. Sur ses victoires, la brésilienne s’impose majoritairement sur KO / TKO avec 7 victoires acquises par ce biais. Elle a également obtenu 3 victoires sur soumission et 5 à la décision. En face, Irene Aldana a remporté ses deux derniers combats. Dans l’organisation dirigée par Dana White, la mexicaine affiche un bilan de 7 victoires pour 4 défaites. En cas de huitième victoire dans la nuit de samedi à dimanche, elle pourrait décrocher la ceinture de la catégorie. Dans la partie suivante, on vous précise comment suivre ce combat en direct.

Nassourdine Imavov - Sean Strickland : à quelle heure ?

Ce combat entre Nassourdine Imavov et Sean Strickland est à suivre en combat principal d’une carte qui démarre dans la nuit de samedi à dimanche à 2 heures du matin sur la chaîne RMC Sport 2, suivi du match .Amanda Nunes - Irene Aldana Si vous n’avez pas encore d’abonnement à RMC Sport, sachez que le groupe propose plusieurs offres dont le pass combat. Proposé au prix de 10 euros, celui-ci vous permet de suivre l’intégralité des duels de chaque organisation à chaque week-end. Que ce soit en live comme en replay. Bien évidemment, ce pass est proposé sans engagement de durée.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.