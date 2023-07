UFC 290 : Alexander Volkanovski - Yair Rodriguez : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Ce week-end marque le retour de l’UFC. A l’occasion de l’UFC 290, Alexander Volkanovski s’en va défier Yair Rodriguez. Voyons ensemble à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat.

Duel au sommet de l’UFC ce week-end pour l’UFC 290. Dans la catégorie des poids plumes, l’australien Alexander Volkanovski, champion de la catégorie s’en va défier le challenger numéro 1 au ranking : le mexicain Yair Rodriguez.

Dans ce combat principal du rassemblement, l’australien affiche un bilan de 25 victoires pour seulement 2 défaites chez les professionnels. Au sein de la prestigieuse ligue de l’UFC, son bilan est de 12 victoires pour 1 défaite. En face, Rodriguez affiche un bilan en carrière de 16 victoires pour 3 défaites. A l’UFC, le mexicain est déjà entré dans la cage à 12 reprises pour 10 victoires et 2 défaites. Après 5 défenses de ceinture dans sa catégorie, Volkanovski avait échoué à conquérir la ceinture de la catégorie supérieure. Face à Islam Makhachev, champion des poids légers, l’australien avait été battu à la décision. De son côté, Yair Rodriguez vient de remporter ses deux derniers combats, face à Brian Ortega puis face à Josh Emmett en février dernier. Le vainqueur du combat principal de cet UFC 290 repartira avec la ceinture de la catégorie des plumes. Si vous souhaitez suivre ce qui pourrait être l’un des combats de l’année, restez bien avec nous. Dans la partie suivante, on vous détaille à quelle heure et sur quelle chaîne suivre cet affrontement entre les deux hommes.

Volkanovski - Rodriguez : à quelle heure ?

Ce combat entre Volkanovski et Rodriguez est programmé en dernier combat de la carte de l’UFC 290 qui commence dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4 heures du matin sur RMC Sport 2. Si vous ne disposez pas encore d’un abonnement à RMC Sport, sachez que la chaîne propose un pass combat qui permet de suivre l’ensemble des duels de cet UFC 290 en live comme en replay, tout au long du week-end. Proposé sans engagement de durée, cet abonnement est accessible pour 10 euros.

