UFC 290: Volkanovski plus que jamais roi des plumes au bout d'une soirée complètement dingue

Vainqueur de Yair Rodriguez par TKO la nuit dernière à Las Vegas lors de l'UFC 290, Alexander Volkanovski reste le roi des plumes de l'UFC et confirme son emprise sur cette catégorie. Une victoire qui conclue une soirée inoubliable pour les fans de la plus grande organisation de MMA de la planète.

Qui réussira à le battre chez les plumes? Difficile à dire. Car personne n’a vraiment pu s’en approcher pour l’instant. Roi des moins de 66 kilos, Alexander Volkanovski a un peu plus enfoncé sa couronne sur sa tête ce samedi soir à Las Vegas en main event (combat principal) de l’UFC 290 avec une victoire dominante sur le champion intérimaire de la catégorie, Yair Rodriguez, mis TKO au troisième round. Trop fort, trop complet, l’Australien a encore livré une démonstration de force et poursuivi son règne sur une catégorie dont il est devenu champion en décembre 2019 et dont il a commencé à battre une deuxième génération de représentants avec Rodriguez, comme des Jon Jones ou Georges St-Pierre ont pu le faire dans d'autres catégories dans le passé.

"The Great", qui mérite si bien son surnom, ne laisse plus vraiment de doute – il y en avait déjà peu – sur l’identité du GOAT (plus grand de tous les temps) de sa catégorie. Difficile également de contredire ceux qui le placent numéro 1 du classement toutes catégories confondues de l’UFC, dans lequel il occupe officiellement la deuxième place derrière le champion Jon Jones. Et maintenant? Quel prochain défi pour lui? Il ne manque pas de possibilités. Il y avait l’idée d’une revanche face au champion des légers (-70 kg) Islam Makhachev, le seul à l’avoir battu à l’UFC quand l’Australien était monté de catégorie en février dernier pour tenter de devenir double champion en simultané, une rareté dans la plus grande organisation au monde de MMA qui n’en compte que quatre (Conor McGregor, Daniel Cormier, Amanda Nunes, Henry Cejudo) dans son histoire.

Mais Volkanovski a annoncé devoir soigner un pépin physique à la main et ne sera peut-être pas prêt pour octobre, date de l’UFC 294 où on devrait retrouver le Daghestanais comme l’a confirmé son manager Ali Abdelaziz ces dernières heures, même si cela reste plus que possible quand on connaît le garçon. Il y a aussi l’option Ilia Topuria, challenger naturel dixit le champion et qui attendra avec plaisir si besoin pour retrouver Volkanovski et tenter de le faire enfin tomber chez les plumes. Les deux ont d'ailleurs échangé quelques mots qu'on sentait sous tension à l'issue de la victoire du champion. La victoire de l’Australien concluait une soirée complètement folle du côté de Las Vegas, où se déroulait toute la semaine l’annuelle International Fight Week, et placée sous le signe de la violence précoce avec cinq combats terminés au premier round.

Jesus Aguilar mettait un premier coup de chaud sur la T-Mobile Arena en infligeant un spectaculaire KO à Shannon Ross, tombé droit comme un i en 17 secondes. Plus tard lors des préliminaires, Denise Gomes ne mettait que trois secondes de plus à éteindre Yazmin Jauregui. Après la quatorzième victoire en autant de combats professionnels du talent japonais Tatsuro Taira, la séquence émotion voyait Robbie Lawler conclure sa carrière sur un énorme KO infligé à Niko Price en 38 secondes. Arrivé dans l’organisation en 2002, à 20 ans, "Ruthless" en repart à 41 (il a fait un intermède ailleurs dans la période, passant notamment par le Pride et Strikeforce) avec des souvenirs en pagaille et un statut de légende tout sauf usurpé pour l’ancien champion des welters. Qui n’aura pas pu retenir son émotion devant les images de son parcours diffusés sur les écrans géants de l’enceinte.

Il était alors temps de passer à la carte principale, sous les yeux de l’ancien président américain Donald Trump arrivé dans l’intervalle et ovationné à chaque apparition. L’ancien triple champion universitaire US de lutte Bo Nickal rappelait d’abord pourquoi le milieu voyait en lui un de ses plus grands espoirs en terrassant l’invaincu mais débutant UFC Val Woodburn – appelé en remplacement en dernière minute – avec ses poings en… 38 secondes. Trop fort en lutte, Nickal sait jouer sur les feintes de changement de niveau pour faire baisser la garde de son adversaire et lui faire payer avec sa boxe, pourtant pas son point fort. De quoi faire peur à la concurrence dans la catégorie des moyens (-84kg) quand on sait que l’Américain ne compte que cinq combats en MMA. On attend désormais de le voir face à une concurrence plus relevée tant on sent son énorme potentiel à monter haut dans sa division.

Jalin Turner et Dan Hooker se rendaient ensuite coup pour coup dans une superbe guerre chez les légers, remportée par le second qui prenait directement l’ambulance pour faire constater un os cassé au poignet et sans doute d’autres bobos vu l'intensité de a bataille qu'il venait de livrer. Derrière, Dricus Du Plessis surprenait les pronostics en mettant TKO un Robert Whittaker seulement battu par le champion des moyens Israel Adesanya (deux fois) depuis 2014. De quoi s’offrir un rendez-vous avec "Izzy" qui s’annonce ultra bouillant vu les missiles verbaux envoyés par le champion à son nouveau challenger après être monté le rejoindre dans la cage de Las Vegas.

Quelques jours après l’introduction au Hall of Fame de l’UFC du mythique combat entre Robbie Lawler et Rory MacDonald, le co-main event nous a offert la version poids mouches avec une inoubliable guerre entre le champion Brandon Moreno et Alexandre Pantoja. Cinq rounds d’une intensité dingue, à toi, à moi, conclue sur le couronnement d’un nouveau roi dans la catégorie en la personne de Pantoja, ensuite envoyé à l’hôpital par précaution. Qui rend au Brésil un champion UFC dont le pays était privé depuis la retraite d’Amanda Nunes il y a quelques semaines. Moreno, lui, sortira frustré avec une troisième défaite face à son rival après 2016 et 2018. Restait seulement le main event pour une énième démonstration signée Alexander Volkanovski. Le public pouvait quitter la T-Mobile Arena des souvenirs plein la tête. Une soirée folle, folle, folle, tout simplement.