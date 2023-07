UFC: Pereira vient à bout de Blachowicz pour ses débuts chez les lourds-légers

Ancien champion des moyens, Alex Pereira a décidé de s'attaquer aux lourds-légers avec un premier combat face à l’ancien champion Jan Blachowicz lors de l’UFC 291. S'il a souffert, le Brésilien l'a emporté à la décision partagée.

Un succès au bout du suspense. Alex Pereira s’est imposé par décision partagée face à Jan Blachowicz en co-main event de l’UFC 291, dans la nuit de samedi à dimanche à Salt Lake City (en direct et en exclusivité sur RMC Sport).

Ex-champion des moyens, catégorie où il a longtemps poursuivi sa rivalité avec Israel Adesanya, Pereira a décidé de s’attaquer aux lourds-légers avec ce premier combat dans cette division face à l’ancien champion Jan Blachowicz. Une étape réussie qui devrait vite mener le Brésilien, ancien double champion du GLORY, à une chance pour le titre. Et à la possibilité de marquer l’histoire à jamais.

Car s’il parvient à prendre la ceinture de sa nouvelle catégorie avant fin 2023, "Poatan" (son surnom) aura réussi une prouesse XXL: avoir détenu les titres de deux catégories au GLORY (moyens et lourds-légers), plus grande organisation de kickboxing de la planète, puis faire de même à l’UFC (moyens et lourds-légers aussi), plus grande organisation de MMA de la planète, le tout en moins de trois ans.

"Je me concentre sur la ceinture"

Contre Blachowicz, Pereira a su faire preuve de patience et résister aux tentatives du Polonais de le soumettre au sol, tout en étant en souffrance sur certaines séquences. "Le combat a été très dur mais je pense que j'ai pu vous montrer un peu de ce que je sais faire, alors soyez patients mes amis parce que je vais tout montrer bientôt. Je me concentre toujours sur la ceinture. Nous avons déjà eu des discussions avec l'organisation à propos de la ceinture. Maintenant, je veux me battre pour la ceinture, peu importe contre qui", a réagi le vainqueur.

"Pour l'instant, je me concentre sur cette division, a-t-il insisté. Je veux être champion dans cette division. J'ai travaillé, je me suis entraîné dur pour ce combat."