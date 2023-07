UFC 291 : Poirier - Gaethje 2 : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Retour de l’UFC ce week-end. Dans le cadre du combat principal, Dustin Poirier s’en va défier dans la catégorie des poids légers. Voyons sans plus attendre comment suivre ce combat.

Il aura fallu cinq ans pour un rematch entre les deux hommes. En 2018, Dustin Poirier et Justin Gaethje avaient déjà croisé le fer pour une victoire par KO / TKO de Dustin Poirier au quatrième round.

Regardez le choc ! Profitez du Pass Combat Pour voir le choc de titan de l'UFC 291, profitez du Pass Combat RMC Sport ! Je regarde !

Cinq ans plus tard, la revanche entre les deux combattants américains passionne les fans de MMA. Au bilan, Poirier affiche une carte de 29 victoires pour 7 défaites. De son côté, Gaethje affiche une carte de 24 victoires pour 4 défaites. C’est d’ailleurs à l’UFC que Gaethje a connu l’intégralité de ses défaites professionnelles puisqu’il en est rendu à un bilan de 11 victoires pour 4 défaites au sein de la prestigieuse organisation. De son côté, Dustin Poirier, également surnommé « The Diamond » affiche une carte de 21 victoires pour 6 défaites au sein de l’organisation de Dana White. A noter que les deux hommes ont tous les deux affronté la légende Khabib Nurmagomedov avec une défaite à la clé pour chacun d’eux. Chez les bookmakers, c’est l’indécision qui règne bien que Dustin Poirier semble légèrement favori. Dans la partie suivante, on vous explique tout pour suivre ce combat en direct et dans les meilleures conditions.

Poirier - Gaethje 2 : à quelle heure et sur qulle chaine ?

Ce combat entre Dustin Poirier et Justin Gaethje est à suivre dans la nuit de samedi à dimanche, en dernier combat d’une carte qui démarre à 4 heures du matin sur RMC Sport 2. Si vous ne disposez pas d’un abonnement à RMC Sport, sachez que le groupe propose actuellement une offre spécialement dédiée aux week-ends de combat. Grâce au pass combat, proposé à 10 euros et sans engagement de durée, vous pourrez suivre le duel en direct entre les deux hommes mais aussi en replay tout au long du week-end.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.