UFC 292 : Aljamain Sterling – Sean O’Malley : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat ?

Ce week-end, l’UFC revient en force. A l’occasion de l’UFC 292, les fans du monde entier pourront suivre un combat attendu dans la catégorie des poids coqs. Découvrons ensemble comment suivre le duel.

Ce combat dans la catégorie des poids coqs entre Aljamain Sterling et Sean O’Malley est à suivre en dernier combat de la carte qui commence dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4 heures du matin sur RMC Sport 2.

Mais le combat pourrait débuter bien plus tard, en fonction des duels précédents.

Duel pour le titre chez les coqs

Pour ce combat principal de la soirée, la ceinture de la catégorie des poids coqs est mise en jeu. Le tenant du titre Aljamain Sterling s’en va défier l’américain Sean O’Malley qui affiche un bilan très favorable de 16 victoires pour une seule défaite et un bilan de 8-1 au sein de l’organisation de l’UFC. De son côté, le détenteur de la ceinture affiche un bilan de 23 victoires pour 3 défaites avec un bilan de 15-3 dans la plus prestigieuse organisation de MMA. En cas de victoire, Sterling pourrait valider sa cinquième défense de ceinture consécutive après deux victoires face au russe Petr Yan et face aux américains T.J Dillashaw et Henry Cejudo il y a quelques semaines lors de l’UFC 288. Au jeu des pronostics, c’est Sterling qui part avec un léger avantage chez les bookmakers. Mais c’est plutôt l’indécision qui semble primer quant à l’issue de ce combat.

Comment suivre le combat entre Aljamain Sterling et Sean O’Malley ?

Pour suivre ce combat entre Aljamain Sterling et Sean O’Malley, il est donc nécessaire de disposer d’un abonnement à RMC Sport. Pour les week-ends de combat comme celui-ci, RMC Sport a tout prévu avec un pass combat proposé au prix de 10 euros. Disponible sans engagement de durée, ce pass combat vous permet d’assister à l’ensemble des fights du week-end, toute organisation confondue. Que ce soit en direct comme en replay pendant toute la durée du week-end.

