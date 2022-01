UFC: à quelle heure et sur quelle chaine regarder le combat entre Ciryl Gane et Francis Ngannou

Le titre de champion du monde des poids lourds à l’UFC se joue dans la nuit de samedi à dimanche lors du combat très attendu entre le Camerounais Francis Ngannou, détenteur de la ceinture et le Français Ciryl Gane. Cet événement se déroulera à Anaheim en Californie et sera à suivre à partir de 4h matin sur RMC Sport 2. Prise d’antenne samedi dès 23h pour une nuit exceptionnelle de MMA.

C’est le combat que tous amoureux de sport attendent. Alors que le MMA est en plein essor dans l’Hexagone, Ciryl Gane peut devenir le premier combattant français champion à l’UFC. Le choc pour la ceinture des lourds est monstrueux : il opposera "Bon Gamin" à son ancien partenaire à la MMA Factory, le Camerounais Francis Ngannou dans la nuit de samedi à dimanche à Anaheim, en Californie. RMC Sport est l'unique diffuseur du combat en France avec une soirée spéciale qui débute dès 23h sur RMC Sport 2. La carte préliminaire commencera à 2h, heure française et la carte principale à 4h. Le choc Ngannou-Gane sera le dernier combat de cette nuit magique.

>> Pour voir le combat sur RMC Sport 2, c'est par ici

Un plateau royal sur RMC Sport2

La soirée commencera dès 23h avec le coup d’envoi de cette grande soirée. Vous retrouverez en plateau aux côtés de Flora Moussy et notre spécialiste MMA Alexandre Herbinet, la combattante Lucie Bertaud et Steven Da Costa, champion olympique de karaté aux JO de Tokyo. RMC Sport sera aussi en direct de La Roche/Yon, la ville de Ciryl Gane, avec ses proches, notamment son père et son meilleur ami.

Dès 2H00 du matin, RMC Sport délocalise son antenne à Los Angeles pour vous faire vivre au plus près cet évènement planétaire. Nos spécialistes et commentateurs, Thomas Desson, Taylor Lapilus et Antoine Simon, seront en direct du Honda Center pour donner les clés du combat. Ils accueilleront en plateau des personnalités fans de MMA, telles que les acteurs Franck Gastambide et Said Taghmaoui, l’actrice Sabrina Ouazzani, le boxeur Souleymane Cissokho. Notre envoyé spécial Romain Poujaud sera en coulisses pour ne rien manquer de la préparation des deux combattants à quelques heures et à quelques minutes du combat tant attendu.