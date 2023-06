UFC: accusé de viol, McGregor se défend en évoquant un "coup monté"

Dans la tourmente depuis une nouvelle accusation de viol portée par une femme, qui aurait eu lieu le 9 juin en marge des finales NBA, Conor McGregor a assuré via son clan que ces allégations étaient un "coup monté". La police de Miami mène l'enquête depuis.

Accusé de viol, Conor McGregor nie en bloc. Au lendemain de la divulgation de l'accusation de viol par une femme, le 9 juin dernier à la Kaseya Center de Miami au terme du match 4 des finales NBA entre le Heat et les Nuggets, la star du MMA a contre-attaqué.

Dans un communiqué relayé par plusieurs médias anglophones, le clan de l'Irlandais de 34 ans assure que ces allégations ne sont qu'un "coup monté" et que la femme qui l'accuse avait "changé d'histoire" après lui avoir demandé de l'argent.

Samedi dernier, McGregor aurait violemment agressé sexuellement une femme dans les toilettes pour hommes de l'enceinte de la Kaseya Center, selon un courrier envoyé par l’avocat Ariel Mitchell au combattant. La sécurité aurait refusé de laisser sortir la victime ou de laisser entrer son amie dans les toilettes.

"M. McGregor ne sera pas intimidé"

McGregor serait sorti d'une cabine pour handicapés avant d’"enfoncer sa langue dans la bouche de la victime" et de "l'embrasser agressivement". Il aurait ensuite forcé la femme à avoir des relations sexuelles, sans succès. Celle-ci serait finalement parvenue à quitter les lieux, oubliant son sac à main dans la précipitation, avant de signaler l’agression aux autorités le lendemain matin.

Jeudi, la femme serait retournée au poste de police avec son avocat et aurait remis les vêtements qu'elle portait le soir de l'incident présumé et sur lesquels se trouverait, selon elle, l'ADN de McGregor - provenant de la salive et du pré-éjaculat.

Le clan du combattant avait déjà démenti les accusations, affirmant que "les allégations sont fausses" et que "M. McGregor ne sera pas intimidé". La police de Miami mène l'enquête depuis dimanche, tout comme le Miami Heat, locataire du Kaseya Center.

Une femme l’avait déjà accusé de viol en janvier 2021 (pour des faits remontant à 2018, à Dublin), comme relayé par le New York Times. La même année, une plainte pour tentative d’agression sexuelle et d’exhibition sexuelle, en septembre 2020 en Corse, avait été classée sans suite.