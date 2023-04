UFC: Adesanya prend sa revanche sur Pereira avec un terrible KO pour récupérer son trône

Dans le combat principal de l’UFC 287, programmé à Miami dans la nuit de samedi à dimanche et diffusé sur RMC Sport, Israel Adesanya a infligé un terrible KO à Alex Pereira. Pour récupérer son titre des moyens de l'UFC et prendre une revanche éclatante.

Cette fois, il tient sa revanche. Et elle ne souffre d’aucune contestation. Après trois défaites, deux en kickboxing, un en MMA, Israel Adesanya a finalement balayé son pire cauchemar, Alex Pereira. Il a éteint celui qui a longtemps passé sa vie à gâcher la sienne. Le combat s’est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche en clôture de l’UFC 287, du côté de Miami, qui a aussi vu un peu plus tôt dans la soirée Gilbert Burns dominer (et sans doute envoyer à la retraite) Jorge Masvidal.

>> Tous les événements de l'UFC sont à suivre en exclusivité sur RMC Sport

Mais l’affiche la plus attendue, c’était bien évidemment ce Pereira-Adesanya. Une histoire dingue. Le récit d’une légende devenue la cible de son meilleur ennemi. Cinq mois après avoir abandonné son titre des moyens au Brésilien lors de l’UFC 281, le Nigérian naturalisé néo-zélandais retrouvait "Poatan", propulsé champion, pour récupérer son trône. On le savait, "The Last Stylebender" avait les armes pour atteindre son but et chasser les fantômes du passé. Et c’est ce qu’il a prouvé en Floride.

"Le chasseur est maintenant le chassé"

Après des premières minutes équilibrées, Adesanya (33 ans) a assommé Alex Pereira (35 ans) dès le deuxième round. Une victoire expéditive. Alors qu’il pouvait donner l’impression d’être en difficulté, collé à la cage, après un redoutable enchaînement de Pereira, Adesanya a aussitôt répliqué. Avec une droite dévastatrice. Puis une autre dans la foulée pour l’emporter par KO et récupérer le titre. "C'est peut-être l'un des plus grands KO que j’ai pu voir dans ma vie", s’est même enflammé le mythique commentateur Joe Rogan.

Cette fois, Adesanya a su éviter le coup capable de tout changer, ce qui n’avait pas été le cas à New York, où un mauvais coup de pied lui avait fait perdre en mobilité et avait permis à Pereira de le terminer contre la cage. Il a aussi montré que les trois défaites du passé étaient bien derrière lui. Alors quelle suite désormais ? Cette rivalité unique ne s’est sans doute pas terminée à Miami… "Il faut croire en moi. Ce soir, c’est mon histoire. Le chasseur est maintenant le chassé", a martelé Adesanya, qui aura fait le show jusqu’au bout en reprenant la célébration légendaire de Pereira, en mimant un arc avec des flèches. Dans le mille