UFC: Adesanya trop fort pour Vettori, Figueiredo se fait étrangler

Israël Adesanya a logiquement conservé son titre des poids moyens en l’emportant par décision unanime contre Marvin Vettori dans la nuit de samedi à dimanche lors de l’UFC 263. Une soirée également marquée par la victoire par soumission de Brandon Moreno sur le champion des mouches Deiveson Figueiredo ou le retour perdant de la légende Nate Diaz après 19 mois d’absence.

Environ trois ans après leur premier combat en avril 2018, Israël Adesanya et Marvin Vettori ont remis le couvert ce week-end lors de l’UFC 263 organisé à Glendale dans l’Arizona.

Contrairement à leur précédent affrontement, les deux rivaux se battaient cette fois pour le titre des poids moyens. Mais comme la première fois "The Last Stylebender" l’a emporté à la décision (unanime) des juges et a conservé sa ceinture.

Plus incisif dans le duel debout, le Nigérian a parfaitement contrôlé ce combat face à son rival adversaire italien. Si Marvin Vettori a bien tenté d’amener le champion au sol, Israël Adesanya a fait preuve d’une belle sérénité pendant la majorité de cette bataille.

Battu par Jan Blachowicz dans sa tentative de conquête du titre des lourds-légers en mars dernier, Israël Adesanya a rappelé qu’il restait bien le roi des moyens. Hormis une petite alerte lorsque Marvin Vettori a tenté de passer un étranglement, le Nigérian n’a été que rarement inquiété et a déjà choisi son prochain adversaire: Robert Whittaker.

Moreno étrangle Figueiredo

Si "The Last Stylebender" est parvenu à éviter la soumission, Deiveson Figueiredo n’a pas réussi à en faire autant dans l’autre combat principal de cet UFC 263. Le champion des poids mouches s’est laissé surprendre par Brandon Moreno lors du troisième round et le challenger l’a emporté sur un bel étranglement.

Pris dans l’étreinte de son adversaire, Deiveson Figueiredo a été obligé de taper et d’abandonner. Six mois après leur premier combat conclu sur une égalité, Brandon Moreno a fait parler sa technique pour signer une 19e victoire en MMA (5 défaites et 2 égalités) et devenir à 27 ans le premier lutteur né au Mexique champion de l’UFC.

Diaz en sang après une terrible bataille contre Edwards

Légende de l’UFC, Nate Diaz n’avait plus combattu depuis sa défaite pour la ceinture BMF en novembre 2019. Près de 19 mois après son retour dans l’octogone, le vétéran de 36 ans pouvait encore rêver d’une chance pour le titre des welterweights de Kamaru Usman. Encore fallait-il réussir à franchir l’obstacle Leon Edwards.

En très grande forme avec neuf combats sans défaite d’affilée (8 victoires et un no-contest), "Rocky" s’est révélé trop fort pour Nate Diaz. Au terme d’une superbe bataille entre les deux combattants, Leon Edwards l’a emporté par décision unanime des juges au bout des cinq rounds et pourrait bien avoir droit à une opportunité contre Usman dans les prochains mois.

Rapidement devant dans ce duel, le troisième du classement de la catégorie a réussi à conserver son avantage malgré un joli sursaut de Diaz dans le final. Décidé à tout donner pour remporter une 21e victoire en 33 combats chez les pros, Nate Diaz a même fini avec le visage ensanglanté mais n’a pas réussi à s’imposer.

"Quelle guerre", a réagi Francis Ngannou sur les réseaux sociaux alors que Daniel Cormier a lui aussi salué l’orgueil de Diaz. "Et encore une fois Nate Diaz se pointe et même après avoir perdu un combat sa cote grimpe, a lancé l’ancien champion des poids lourds. Cette rafale est tout ce dont on va parler! Il s’agit de souvenirs et Diaz laisse des souvenirs aux gens."

Dans les autres faits notables de la soirée, le jeune espoir français Farès Ziam a remporté son deuxième combat consécutif (une défaite) à l’UFC.

A 24 ans, le combattant franco-algérien s’est imposé sur décision majoritaire face au Brésilien Luigi Vendramini (29-28, 29-28, 28-28). De quoi contribuer à faire grimper sa cote auprès des patrons de la prestigieuse organisation nord-américaine.

