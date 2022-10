UFC: Allen s’impose contre Kattar par TKO à Las Vegas

Le combattant anglais Arnold Allen remporte son duel face à Calvin Kattar en profitant d’une blessure de son adversaire dans le main event de l’UFC Vegas 63, dans la nuit de samedi à dimanche.

Un round et puis c’est tout. Le main event de l’UFC Vegas 63 dans le Nevada aura pris fin après huit secondes dans la deuxième reprise après la blessure de Calvin Kattar, opposé à Arnold Allen dans un duel entre les numéros cinq et six chez les poids plume. L’Anglais en profite pour remporter sa dixième victoire de suite en UFC, où il conserve son invincibilité.

Allen déçu du dénouement du combat

Il égale à cette occasion Alexander Volkanovski, le champion des plumes qui réclame un combat contre Connor McGregor. Seul Max Holloway, entre 2014 et 2018, a connu une meilleure série dans la catégorie, avec 13 victoires de rang. Allen, qui totalise désormais un bilan de 19 succès et 1 défaite en carrière, dominait Kattar dans le premier round, où son adversaire s’est blessé sur une tentative de coup de genou. L’Américain a mis fin au combat sur le premier coup de son adversaire dans le second round.

En attendant sans doute de combattre pour le titre en poids plume, Allen s’est montré déçu de l’issue de la soirée, réclamant d’abord un duel pour un titre intérimaire. "C'est décevant, souffle-t-il après sa victoire au goût amer. On est ici pour faire nos preuves mais voilà qu'une blessure survient, ce n'est pas ce qu'on souhaite".

Retour réussi pour Barnaoui au Bellator de Milan

Dans l’autre événement de la soirée de samedi, le Bellator 287 à Milan, Mansour Barnaoui a confirmé les attentes placées en lui en s’imposant par soumission contre Adam Piccolotti après 2’51 dans le deuxième round et un gros travail au sol.

"Je suis venu ici au Bellator pour prendre la ceinture", lance le Tunisien, vêtu d'un maillot de l'AC Milan, dans la foulée de sa victoire au terme de son premier combat depuis près de trois ans et demi. Invaincu depuis sept ans, "l’Afro-Samurai" confirme ainsi qu’il peut légitimement prétendre au titre chez les légers.