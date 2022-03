UFC: Après s’être battus dans la cage, Masvidal et Covington remettent ça… dans un restaurant

Adversaires il y a un peu plus de quinze jours dans l’octogone de l’UFC, Jorge Masvidal et Colby Covington ont offert un nouvel épisode de leur rivalité beaucoup moins dans les règles avec une altercation à l’extérieur d’un restaurant ce lundi soir. Le camp du premier, qui prétend avoir amoché son rival, accuse le second d’avoir mal parlé de ses enfants.

Après la cage, la bagarre de rue. Anciens partenaires d’entraînement, colocataires et meilleurs amis avant de développer rivalité féroce, Jorge Masvidal et Colby Covington avaient pu régler leurs différends dans l’octogone début mars, quand le second avait dominé le premier pour s’imposer par décision unanime dans le combat principal de l’UFC 272. Mais ils n’ont pas mis longtemps avant de remettre ça avec des retrouvailles musclées loin de la cage et des règles du MMA, ce lundi soir, à la sortie du restaurant Papi Steak de Miami Beach (Floride).

Selon le présentateur radio Andy Slater, dont les informations ont depuis été confirmées par différents témoignages, les deux combattants UFC ont été impliqués dans une altercation physique qui a entraîné l’arrivée de la police locale sur les lieux. Le site américain TMZ a également diffusé une vidéo dans laquelle Covington est entouré par des représentants des forces de l’ordre à l’extérieur de l’établissement alors qu’il parle à Bob Menery, membre de The Nelk Boys, un groupe qui produit du contenu online et possède une chaîne YouTube très populaire.

Des images dans lesquelles on peut entendre le combattant américain lancer un "Comment pouvait-il savoir que j’étais là ?" qui fait a priori référence à son rival. Si aucune arrestation n’a été effectuée par la Miami Beach Police, qui s’est refusée à tout commentaire, Masvidal a évoqué l’incident dans une courte vidéo publiée sur Twitter où il interpelle Covington et lui réclame de se montrer pour sous-entendre l’avoir amoché: "J’appelle ça le challenger ‘montre ta tête’. Je suis du comté de Dale. Quand tu dis de la merde, tu dois assumer derrière. C’est comme ça que ça se passe chez moi."

"Gamebred" a également renvoyé au compte Instagram d’un ami qui aurait été présent avec lui sur les lieux de l’altercation, Suleiman Yousef, qui invite tous ceux qui lui réclament des précisions en messages privés à "demander un selfie à Colby". Alors que certaines rumeurs expliquent que Masvidal aurait attaqué "Chaos" par surprise, son manager Malki Kawa a pris la plume pour apporter des précisions – peut-être à prendre avec des pincettes vu la source – sur Twitter: "J’entends dire que quelqu’un qui n’est pas de Miami mais qui dit en être le roi a perdu une dent. Quelqu’un peut-il me le confirmer? J’ai besoin de la vidéo au plus vite."

A la suite d'un message de Bob Menery, qui se disait "extrêmement déçu" de l’attitude de Masvidal, Kawa a en a encore remis une couche: "Colby a parlé de ses enfants. C’est peut-être OK dans ton monde mais il n’y a aucune déception de notre côté." Une théorie appuyée par Masvidal dans un autre tweet: "Bonjour à tous sauf à ceux qui pensent que c’est cool de parler des enfants d’un autre". Après sa défaite début mars, le combattant américain d’origine cubaine qui s'était fait connaître avec combats à mains nues dans le jardin de Kimbo Slice avait prévenu: "Covington reste quelqu’un sur dont je vais tenter de briser la mâchoire si je le croise dans la rue". Apparemment, et même si d’autres détails ne manqueront sans doute pas de surgir dans les heures/jours à venir, il a tenu parole.