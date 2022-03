UFC: Aspinall éteint Volkov dès le premier round et impressionne Gane

A l'occasion de l’UFC Fight Night organisé samedi soir à Londres (diffusé sur RMC Sport), Tom Aspinall a confirmé son nouveau statut en venant à bout d'Alexander Volkov. Revivez en vidéo la victoire de celui qui pourrait affronter à l'avenir Ciryl Gane.

Il n’est pas présenté pour rien comme le symbole des poids lourds nouvelle génération. Du haut de ses 28 ans et de son 1m96, Tom Aspinall sait à peu près tout faire. Régaler au sol comme bouger vite et bien. Ancien sparring-partner d’un certain Tyson Fury, ce Britannique fils d’un pionnier du jiu-jitsu brésilien n’en finit plus de faire parler de lui. Celui qui possède toutes les qualités pour grimper un jour au sommet passait un sacré test samedi soir lors de l’UFC Fight Night à Londres (diffusé en direct et en exclusivité sur RMC Sport 2) contre l’expérimenté Alexander Volkov.

Gane : "Aspinall, c’est un vrai problème"

Il n’a pas du tout tremblé. Placé en main-event de l’événement, le combat a donné lieu à une démonstration d’Aspinall avec une victoire dès le premier round. Un succès qu'il a su construire en imposant tranquillement son rythme et sa lutte, avec un travail au sol toujours aussi efficace. Il a fini par faire craquer le Russe grâce à une clé de bras en extension. De quoi bluffer Dana White, le tout-puissant patron de l'UFC, et marquer un peu plus les esprits. "Le secret est la confiance en soi. Je crois en moi et en tous mes entraîneurs. Je crois tellement en moi", a commenté le natif de Salford, dans la banlieue de Manchester, avant de donner rendez-vous à l'Australien Tai Tuivasa.

"Allez, viens m'affronter !", a-t-il lancé, alors que beaucoup rêvent plutôt d'un duel face à Ciryl Gane, qui était d'ailleurs présent à Londres. Et qui s'est régalé. "Wow, je pense que Tom Aspinall, c’est un vrai problème, a réagi le Français auprès de l'UFC. Bravo aux deux combattants, j’aurais aimé que ça aille un peu plus loin pour Volkov. J’ai un peu de compassion, j’aime bien les deux gars. Mais quel combat ! C’était magnifique."