UFC: aura-t-on droit à une revanche Gane-Ngannou?

Le premier combat entre Francis Ngannou et Ciryl Gane, qui a vu la victoire ce samedi du Camerounais, pourrait bien être également le dernier entre les deux combattants poids lourds, actuellement liés à l'UFC. Le "Predator" a calmé les ardeurs du Français, qui souhaite déjà une revanche.

Au vu du scénario du premier combat, il serait difficile de ne pas vouloir une revanche. Frustré par sa défaite face à Francis Ngannou à l'issue du cinquième round, où il a été déclaré perdant sur décision unanime des juges, Ciryl Gane était le premier à souhaiter un nouvel affrontement.

"L'avenir m'appartient, a clamé le Français. Je veux une revanche." Mais avant de convaincre Dana White, le patron de l'UFC, d'une telle possibilité, il faudra déjà avoir l'accord du champion en titre des poids lours de l'UFC. "Une revanche avec Ciryl Gane? Je signe bien sûr... si je reste en UFC", a répondu Francis Ngannou, qui met en pointillés son avenir de combattant de MMA.

Si on pouvait imaginer qu'il tenterait un K.O sur son adversaire, Francis Ngannou est finalement passé par le sol pour imposer sa domination. "Perdre, je suis déjà passé par là", a dit Ngannou à propos de Gane. Je sais que c'est un très bon combattant, il a les capacités pour se relever. Durant les deux premiers rounds, je me suis surtout fié à ma boxe, mais comme je ne bougeais pas aussi bien que lui, j'ai opté pour une autre option. Je ne pensais pas que ce serait un combat de lutte.. Je ne l'ai pas mis K.O. mais j'ai déçu ceux qui pensaient qu'il me battrait en cinq rounds. J'étais et je reste le champion. Le boss, c'est moi".

Ngannou se sent pas "bien traité" en UFC et vise un avenir en boxe

Car si le "Predator" entretient le doute sur son avenir en UFC, c'est que son contrat arrive à expiration et les négociations pour une prolongation n'ont pas encore abouti. A 35 ans, le temps presse pour le combattant camerounais, qui rêve d'une reconversion en boxe anglaise, où Tyson Fury champion WBC des lourds, est prêt à l'affronter. D'autant plus que Ngannou va devoir sans doute se soigner ces prochaines semaines, lui qui a révélé s'être blessé au genou il y a trois semaines.

Si la clause du champion stipule que Francis Ngannou est contraint de prolonger d'une année avec l'UFC, ou de disputer trois combats supplémentaires, le champion du monde des poids lourds la conteste avec son clan. Un meilleur contrat est exigé, avec la possibilité aussi de lui laisser l'opportunité de se tester en boxe. "Ce n'est pas qu'une question d'argent, même si ça compte évidemment. Je ne me sens juste pas libre, pas bien traité. Je leur ai plusieurs fois exprimé mon envie de rester et toute cette frustration à fait disparaître ce désir. Je ne me sens pas respecté", a assuré Ngannou.

De son côté, Ciryl Gane a subi sa première défaite en carrière mais a désormais "faim" pour la suite. Arrivé dans ce sport il y a seulement trois ans et demi, le Français de 31 ans aura forcément une nouvelle occasion d'être le premier tricolore champion incontesté de l'UFC. La question étant désormais de savoir s'il pourra retrouver Francis Ngannou, ou si son chemin l'amènera contre d'autres concurrents comme Jon Jones (ancien champion des lourds-légers), qui veut changer de catégorie.