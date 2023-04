UFC: avant la revanche contre Pereira, Adesanya débarque en conf... avec un collier pour chien

Israel Adesanya a surpris tout le monde ce vendredi en débarquant face à la presse avec un collier de chien autour du cou. L’ancien champion des poids moyens de l’UFC a justifié ce choix vestimentaire avant son combat pour le titre prévu à l’UFC 287 ce week-end face à Alex Pereira.

Tous les moyens sont bons pour gagner. Champion des poids moyens de l'UFC pendant trois ans entre 2019 et 2022, Israel Adesanya a perdu son titre face à Alex Pereira en novembre dernier sur un terrible TKO dans la cinquième reprise. Avant de retrouver son rival brésilien (qui l'a aussi dominé à deux reprises en kick-boxing par le passé), le combattant a cherché une manière de se surpasser. Et visiblement, Israel Adesanya est prêt à tout pour l'emporter lors de cet UFC 287 (dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport) ...même à se pointer en conférence de presse avec un collier pour chien autour du cou.

Débardeur blanc sur le dos, 'Stylebender' a voulu marquer les esprits avant de défier son adversaire du regard. Et quand un journaliste lui a demandé pourquoi il portait un tel collier autour du cou, la réponse a fusé: "Je suis un chien, c’est un collier de chien, et je vais bientôt être détaché".

>> Adesanya-Pereira et tous les événements de l'UFC sont à suivre en exclusivité sur RMC Sport

Adesanya: "Je vais montrer ma combativité!"

La justification déconcertante de l'ancien champion, lâchée avec sérieux, a entraîné quelques sourires dans la salle. Mais Israel Adesanya a ensuite clairement affiché son envie d'écraser Alex Pereira dans l'octogone pour reconquérir sa ceinture des poids moyens.

"Sa résistance et sa combativité m'ont impressionné. C'est quelque chose que j'ai ressenti, a encore estimé le combattant aux 23 victoires (pour deux défaites) en MMA. Il m'a surpris avec cela mais samedi soir fini de parler. Je vais montrer ma combativité! Personne n'est prêt pour ça."

Histoire d'enfoncer encore un peu le clou, il ne manquerait plus qu'Israel Adesanya ne fasse son entrée dans la cage sur le tube Who Let the Dogs Out (comprendre littéralement 'Qui a laissé les chiens sortir') du groupe Baha Men. Après avoir fait le show face à la presse, le Néo-Zélandais d'origine nigérianne va devoir tout lâcher pendant le combat.