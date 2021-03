UFC: Blachowicz inflige à Adesanya sa première défaite et reste champion des lourds-légers

Véritable sensation du MMA, Israel Adesanya qui briguait une 2eme ceinture en lourds-légers après avoir décroché celle des moyens a été battu par Jan Blachowicz sur décision unanime des juges samedi lors de l’UFC 259 à Las Vegas. Alors que le Polonais conserve son titre, Adesanya subit sa première défaite à l’UFC.

Trop fort Jan Blachowicz. Le champion des lourds-légers n’a pas tremblé au moment de remettre sa ceinture en jeu lors de l’UFC 259 samedi à Las Vegas. Si tous les projecteurs étaient braqués sur son adversaire, Israel Adesanya, véritable phénomène du MMA, c’était oublier que le Polonais reste un redoutable combattant. Le showman néo-zélandais avait beau être invaincu en 20 combats et champion des moyens en titre, son appétit et son envie de briguer une 2eme ceinture dans la catégorie supérieure (il aurait été le 5e à le faire) ont été vite anéantis par la puissance du Polonais.

Après deux rounds d’observation, Jan Blachowicz est passé à la vitesse supérieure, se montrant plus percutant et surtout beaucoup plus à l’aise au sol. Avec trois takedowns réussis sur cinq tentatives, il a montré une nette supériorité et logiquement remporté le combat sur décision unanime des arbitres (49-46, 49-45, 49-45). "Il frappe plus fort que ce que je pensais mais je suis plus puissant, plus gros, et on savait que son sol n’était pas si bon que ça, a déclaré le grand vainqueur de la soirée sur RMC Sport 2, diffuseur de l'UFC. J’ai juste attendu le bon moment. Au début, il sentait qu’il voulait que je l’amène au sol mais à la fin, avec la fatigue, c’était plus facile pour moi."

Après 21 combats, Israel Adesanya subit sa première défaite en carrière. Il reconnaissait avoir mal dormi la nuit précédente et a dit vouloir redescendre de catégorie.

Parmi les autres combats très attendus de la nuit, la Brésilienne Amanda Nunes a fait honneur à son statut de GOAT en MMA en ne faisant qu’une bouchée de Megan Anderson. La championne brésilienne a largement dominé l’Australienne, s’imposant par soumission au premier round. Enfin Petr Yan a perdu son titre des poids coqs de l'UFC au profit d'Aljamain Sterling. Dominateur, le champion russe a été disqualifié pour un énorme coup de genou illégal porté au visage de son rival lors de la quatrième reprise.